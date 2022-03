Generalmente los gatos son animales muy limpios y que realizan sus necesidades en el arenero, por lo que no nos tenemos que preocupar de ellos más que para precisamente ir cambiando la arena, no como en el caso de los perros, que necesitan pasear y eliminar lo que no necesitan en la calle.

Ahora bien, puede suceder que los gatos lo hagan en una alfombra, una esquina, el sofá o en el mismo suelo, lo cual va a generar una mancha y un mal olor que se extenderá por toda la casa y que, ciertamente, es bastante fuerte y desagradable. Lo primero es analizar por qué ha sucedido esto. Puede ser porque has cambiado el arenero de lugar y el animal no se siente cómodo, porque quiere delimitar su espacio, que hayas cambiado la arena a la que estaba acostumbrado o porque está alterado por obras o invitados, por ejemplo. O incluso una enfermedad, para lo que necesitaremos acudir a un veterinario cuanto antes. Pero si ha sucedido es necesario actuar pronto y bien rápido. Uno de los remedios más utilizados es el que aúna vinagre de limpieza y agua. En este caso, lo primero es usar un papel de cocina absorbente para tratar de quedarse con una la mayor parte del líquido. Tras ello, aplica jabón, que puede ser de lavadora o de lavavajillas, sobre la mancha para eliminarla lo máximo posible y tras ello mezcla dos partes de agua por una de vinagre, aplica y déjalo 10 minutos. Después, aclara con agua y deja secar. El colutorio diluido en agua a partes iguales también es muy efectivo, aunque sobre todo para el mal olor. Y en cuanto al alcohol, hay que tener cuidado con los tejidos, pero también es una opción a tener muy en cuenta. En el caso de los cítricos, que por cierto los gatos lo odian, sirve también para camuflar el olor, pero solo se debe usar en suelos y superficies firmes, jamás en tejidos, porque taparás una mancha con otra y el problema irá a más. En definitiva, que aunque hay varias maneras caseras (y por supuesto también productos especializados que son antiolores, antimanchas y antibacterianos), el más completo y efectivo es el primero de todos, el que junta jabón para eliminar la mancha y el vinagre de limpieza para desinfectar y tapar el olor. De todos modos, si te parece un poco fuerte, siempre puedes intentar perfumar de algún modo la zona afectada para camuflar el vinagre.