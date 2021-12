Quedan apenas unos días para que llegue el sorteo extraordinario de Navidad, la lotería que millones de españoles esperan cada año con la ilusión de que les toque. Aunque haya mucha gente que de normal no participe en sorteos como La Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, Euromillones o incluso los cupones de la ONCE, sí que suelen guardar dinero para participar de esta tradición que moviliza a un país entero.

Antes la estampa habitual era ver largas filas en las administraciones de lotería de toda España para conseguir un décimo, especialmente en aquellas que son más famosas, como por ejemplo Doña Manolita o La Bruixa d'Or, pero ahora, con las nuevas tecnologías, el proceso ha cambiado.

No quiere decir que no se sigan repitiendo esas imágenes. De hecho, muchísima gente sigue optando por adquirir un décimo físico, quizá por tradición, bien por no saber que se puede adquirir por Internet de manera segura o porque simplemente es más romántico. Pero sí, se puede adquirir online de manera sencilla, con el mismo valor que cualquier décimo físico y, además, hay una gran ventaja y es que se puede escoger el número que quieras, aunque también está la opción de que se genere uno automáticamente. Pero si eres supersticioso puedes elegir tu fecha de nacimiento o de alguien cercano, un día especial, una combinación de números que te guste... Lo que sea.

A través de Loterías y Apuestas

La opción más segura y fiable es utilizar la aplicación o la web de Loterías y Apuestas del Estado, la oficial. Ahí puedes participar en cualquiera de los sorteos oficiales y, aunque mucha gente no lo sabe, también en el especial de Navidad.

Es muy sencillo, pero necesitas cumplir con un sencillo paso y, a lo mejor, con dos. Lo primero es registrarte de forma oficial, como en cualquier otra web, rellenando tus datos personales y aceptando la política de privacidad. Después, deberás cargar dinero en la cuenta con Paypal o los datos de tu tarjeta de crédito. Lo mismo, como en cualquier web de compras como por ejemplo Amazon.

Y dependiendo de cuánto quieras comprar te pedirá una verificación consistente en una foto de tu cara (cualquiera hecha con el móvil en un segundo) y foto por las dos caras del DNI, más que nada para comprobar tu identidad.

Ya solo quedará comprar el o los décimos que queramos. Para ello hay que ir a la pestaña 'Lotería Nacional' y una vez dentro saldrán varias opciones con los próximos sorteos, entre los que se encuentran el Extraordinario de Navidad y también el del Niño.

Pincha en el Extraordinario de Navidad y tienes dos opciones, que son 'cifra automática' si te da igual el número o teclear el que más te guste. Después simplemente págalo y se generará un resguardo. Así de fácil.

Otras webs

También se puede adquirir a través de otras webs. Hay administraciones de lotería que se han modernizado y permiten adquirir los décimos también de forma online y también páginas que tienen convenios con administraciones y que se encargan de hacerte llegar el décimo que quieras a casa y en formato físico, lo cual también es cómodo.

Ahora bien, en este caso, hay que tener cuidado con webs que pueden ser fraudulentas, por lo que es necesario extremar las precauciones y solo fiarse de páginas que sean completamente fiables. Si no, optar por Loterías y Apuestas, la web oficial.