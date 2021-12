Ahora que se acerca la Navidad hay una larga lista de elementos que son imprescindibles. El árbol con sus bolas, luces, espumillones y estrellas por ejemplo es uno, también el Belén, calcetines, velas... Hasta donde llegue tu propia imaginación a la hora de decorar el hogar en estas fechas tan especiales y más contando las ganas que tenemos de celebrar unidos después de prácticamente dos años muy difíciles por la pandemia.

Pero hay una planta que es especialmente navideña (y que no es el tradicional árbol). De hecho, hasta su nombre lo indica ya que se le conoce como flor de pascua, flor de Nochebuena o flor de Navidad, aunque su nombre real es poinsettia. Así que está especialmente indicada para estos días tan especiales y que, además, por su color rojo tan característico y potente quedará espectacular en cualquier hogar.

Es sin duda la planta estrella de la Navidad y su presencia marca en muchos hogares el inicio de las fiestas. España es uno de los países productores de esta especie, con unos 8 millones de unidades anuales, cultivándose en muchas zonas del país, principalmente en la vertiente mediterránea.

Más allá de Navidades

Dentro de la vertiente mediterránea, destaca Almería como una de las principales provincias productoras de poinsettia. Esta planta, además ofrece a los viveristas un cultivo para la temporada de frío, cuando no se pueden producir tanta variedad de especies.

El origen de la poinsettia está en América, concretamente procede de México y en su hábitat natural este arbusto puede alcanzar una altura a la que no están acostumbrados los europeos, dado que en las tiendas se presenta en un tamaño manejable para decorar interiores o zonas ajardinadas. El color tradicional de sus brácteas es el rojo pero la industria de la horticultura ornamental ha creado gran número de variedades de color rosa, blanco o amarillo.

Para muchos amantes de las plantas, las flores y la decoración, la planta está tan asociada a la temporada navideña que no la conciben para el resto del año. Al contrario, no se trata de una planta de temporada, puesto que con los cuidados adecuados puede alargar su vida y seguir creciendo. Es fundamental entender que se trata de una planta tropical que no tolera el frío, por lo que durante el inverno ha de estar resguardada.

Con la llegada del calor se puede colocar en el exterior. Sus cuidados pasan por mantenerlas en lugares con temperaturas templadas, con acceso a luz natural, evitando exponerlas a las corrientes de viento. Asimismo, es una planta que requiere de humedad, por lo que es bueno pulverizarlas con agua y regarlas habitualmente, sin llegar a encharcar nunca el sustrato.