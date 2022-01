Cuántas veces habrás escuchado eso de que dos personas se llevan como el perro y el gato, que es una forma más coloquial de decir que entre ambos se llevan mal. En la vida real y en los dibujos animados siempre ha sido así por la naturaleza de estos dos animales. Un poco al estilo de Tom y Jerry o el Coyote y el Correcaminos, aunque cambien los animales.

Ahora bien, este estereotipo muchas veces no deja de ser eso, porque ambas mascotas pueden convivir a la perfección, igual que con otros animales, siempre y cuando se les eduque correctamente, tengan trato desde pequeños y se les preste atención.

De todos modos, igual que hay razas de perro más cariñosas, otras que son más tranquilas y aptas para estar con personas mayores y otras que tienen una gran paciencia y son sociables para estar con niños, también hay algunas que son más propensas que otras a convivir con los gatos, que son animales muy independientes generalmente.

Ahora bien, también habrá que tener en cuenta que al final todo depende de la educación de los animales y de su propio temperamento.

Las razas

Para tu alegría, son muchas y además de las más populares. Y no solo eso, también de todos los tamaños. Empezando por lo que son de más tamaño, hay dos que posiblemente ya te hayas imaginado porque son perros ideales en casi todos los aspectos y que son el Labrador retriever y el Golden retriever. Salen en las listas de más cariñosos, más tranquilos y que menos ladran. Tienen un carácter tan amable y servicial que se llevan muy bien con los gatos.

Los Bóxer también son perros que, pese a su tamaño, son muy tranquilos y que buscan la compañía, así que también pueden convivir con gatos siempre y cuando se le eduque desde cachorro correctamente.

Bajando un poco más de tamaño nos encontramos con muchos de los Spaniels y también el Cavalier King Charles, uno de los más populares del mundo por su carácter y su apariencia.

Para el final quedan otros pequeños que suelen ser muy tranquilos para todo en la vida y no suelen tener mucha energía o más bien son muy independientes, por lo que mientras que los gatos no les molesten mucho no habrá problema alguno. Hablamos del Bichón maltés, del Bulldog francés, del Lhasa Apso y el Shih Tzu.