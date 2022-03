Soluciones prácticas para el hogar a precios muy reducidos. Esa es la máxima de Lidl, que no solo es un especialista en alimentación, también productos de todo tipo para la casa y, por supuesto, también en mobiliario.

Ahora bien, hay una etiqueta especial para un puñado de productos, solo unos pocos, que se han convertido en unos superventas y en los favoritos de los clientes. Este en concreto no solo es de esos, es que además tiene un nivel de opiniones positivas muy alto, lo que quiere decir que no solo ha gustado por el diseño, sino que además ha sido muy comprado y los resultados no han podido ser mejores.

Es una de esas soluciones para cualquier tipo de hogar, pero especialmente para aquellos en los que el espacio no abunda y cada metro cuadrado que se pueda ahorrar es importante.

Diseño muy cuidado

Se trata de una mesa plegable. Hasta aquí poco misterio puede haber, pero tiene varias características que la hacen ser muy especial. De primeras llama la atención el color, que es blanco, por lo que te pegará con cualquier estancia sin género de duda.

Pero más allá de eso, por lo que destaca especialmente es por su funcionalidad. Tiene una columna en el medio con cuatro cajones de recorrido suave, dos a cada lado, y las patas que sostienen el conjunto. Y a los lados cuenta con dos estantes que se pueden sacar y recoger de forma muy sencilla y que hacen que sea una mesa para dos o para cuatro personas, por lo que se puede adaptar a cada momento.

Es decir, por sus características se pueden poner en el centro de una estancia o pegada sin problemas a una pared al plegarse, lo que ahorrará mucho espacio. Y si no lo necesitas, muévela.

Los clientes han destacado especialmente la funcionalidad de esta mesa, pero también la facilidad para el montaje, ya que viene con instrucciones detalladas y las herramientas necesarias para ello.

En cuanto al precio, esta mesa plegable, como no podía ser de otro modo tiene un coste prácticamente imbatible ya que vale 119,99 euros, menos que la principal competencia.