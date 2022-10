Cuántas veces no habremos hecho un postre o un bizcocho por la pereza que nos da utilizar el horno y esperar todo el rato que cuesta que cuaje. Al final lo acabamos dejando para otro día y no lo hacemos jamás. Pero hay muchas alternativas de postres o meriendas dulces o ricas que no necesitan usar ese electrodoméstico.

El microondas, para que según qué recetas, es ideal para reducir los tiempos del horno y los resultados son muy similares, por lo que renta utilizarlo. Para aprovechar eso os proponemos una receta de bizcocho de yogur muy rico, sabroso y que se prepara en tan solo 15 minutos entre hacer la masa y el tiempo en el microondas. Los ingredientes Un yogur natural. No tires el envase. La medida del envase en aceite de oliva Dos medidas del mismo envase de azúcar Tres medidas de harina para bizcochos (o harina de trigo más levadura) Tres huevos Mantequilla para untar la base y que no se pegue Una pizca de sal Azúcar glasé para decorar o unas frutas. La receta Bate los huevos junto con el yogur y cuando esté bien mezclado añade el aceite de oliva y repite el proceso. Cuando estén los tres ingredientes integrados es momento de incorporar el azúcar y la sal y volver a remover. Solo queda añadir toda la harina y remover hasta que no quede ni un grumo, lo cual posiblemente te llevará un rato. Una vez hayamos conseguido que quede totalmente homogénea y sin ningún grumo molesto, coge el molde y úntalo con un poco de mantequilla para evitar que se pegue el bizcocho. Vierte la masa dentro cuando esté bien impregnado de la mantequilla y ponlo en el microondas durante 9 minutos a tope de potencia (para un microondas de 800W, así que calcula para el tuyo). De todos modos lo ideal es ir mirando cómo va y pinchar un palillo. Si sale seco, ya está. Solo queda esperar a que se enfríe y decorar. Para ello, un poco de azúcar glasé y unas frutas de temporada le vendrán ideales.