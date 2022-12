Es de sobra conocido que, tal y como está el precio de los alquileres es más barato ir pagando hipoteca mes a mes. Ahora bien, no todo el mundo puede permitirse pagar una entrada de una vivienda, por lo que al final se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Es más difícil ahorrar por pagar más alquiler y no se puede hipotecar. Un círculo que a veces no tiene fin, salvo que se acceda a una financiación del 100%, aunque a veces con peores condiciones.

