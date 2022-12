La inflación ha golpeado con dureza a los españoles con una subida generalizada de precios que ha implicado también una caída del poder adquisitivo de las familias. Los carburantes han ayudado a ello, igual que el coste de la energía, pero lo que más se nota sin duda y en lo que más repercute es en los alimentos.

Ir al supermercado se ha convertido para muchas familias en toda una odisea y la situación ha hecho que se haya agudizado el ingenio para ahorrar, que comparemos más y que miremos más el bolsillo.

Cuando vienen vacas flacas es cuando más tenemos que poner en práctica los trucos de los expertos para ahorrar dinero. Y quizá pueda parecer poco o insignificante, pero contando que hacemos una compra cada semana como mínimo, sumas poco a poco y al final de un año el dinero que se puede perder es considerable.

Estos son los trucos

El primero es no mirar el precio total de un producto, sino el precio por kilo o por litro, que debe estar especificado y si no se puede calcular de manera fácil. Muchas veces podemos caer en el error de comprar un producto más barato pero más pequeño que otro de otra marca. Puede salir mucho más a cuenta.

Otro de los básicos es que te planifiques bien. Y eso implica, por un lado, que te hagas una lista de la compra siempre para no comprar de más ni artículos que no necesitas y por otro lado que te hagas un menú semanal con todo lo necesario y, entonces, hagas la lista. No falla.

La madre de todos los trucos y que ya te hemos adelantado antes: compara. Compara mucho, entre muchos supermercados. Lo ideal sería que pudieses hacer una lista para ver en cuál está más barato un producto u otro y que visitases a la semana unos cuantos para coger aquello que necesitas, pero como no todos tenemos tiempo para eso mira, compara, elige uno y compra.

También deberías ir en horas con menos gente. Es una cuestión más psicológica. Para comparar y sacar cuentas se necesita tiempo y paciencia y si el supermercado está lleno, estorbas en los pasillos o molestas mirando algo te entrarán las prisas y no harás bien esa labor de comparación. También podrás aprovechar mejor las ofertas.

Por último, prioriza los alimentos de primera necesidad (piensa si lo necesitas realmente o es un capricho), apuesta por las marcas blancas o propias de cada supermercado y también por alimentos de temporada, ya que son notablemente más baratos.