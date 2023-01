La última canción de Shakira junto al productor argentino, Bizarrap, está batiendo todos los récords de reproducciones desde su lanzamiento el pasado 12 de enero. Más allá de su pegadiza letra o las coreografías que se han viralizado en redes sociales, lo que ha llevado a lo alto de las listas a este nuevo tema ha sido su letra, con claras referencias a Gerard Piqué.

Aunque no es la primera canción que publica Shakira hablando del despecho y de la ruptura con el exfutbolista, sí ha sido la que más repercusión ha tenido. Y es que, antes de 'Music Sesssion #53' llegaron 'Te felicito' y 'Monotonía', donde las indirectas fueron cogiendo forma hasta llegar a la colaboración con Bizarrap, donde Shakira centró toda la letra en la ruptura.

Sin embargo, y aunque pueda parecer que Shakira ya ha expresado todo lo que necesitaba decir, la cantante publicará próximamente una nueva canción. Esta será publicada el 2 de febrero. Un día especial, ya que se trata del cumpleaños de ambos. La artista colombiana cumplirá 46 años, mientras que Piqué cumplirá 36.

Lo que se sabe de la nueva canción de Shakira

Este nuevo tema se tratará de una colaboración con su compatriota colombiana, la cantante Karol G. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguraron en su podcast 'Mamarazzis' que el videoclip ya estaría grabado desde el día 6 de enero en Barcelona. "Un rodaje maratoniano de dos días, en los que se llegó a rodar más de 15 horas seguidas", comentaron.

Y poco más se sabe. Ambas guardan en secreto cuál será el tema del single. Sin embargo, hace unos días, en el partido que enfrentó a Los Angeles Lakers y a los Memphis Grizzlies en la NBA, se pudo ver a Karol G lucir una camiseta con un mensaje que hacía referencia a la reciente canción de Shakira con Bizarrap: "te quedó grande".

Los fans de las artistas siguen a la espera de esta nueva canción, que podría llegar con nuevos dardos hacia un Gerard Piqué que se ha tomado con humor la última canción dedicada hacia su persona. La fecha elegida así lo hace indicar. Y como no hubo dos sin tres, quien sabe si no habrá tres sin cuatro y Shakira continúe con su lista de canciones dedicadas a su ex.