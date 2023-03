La conexión a Internet débil es una de las quejas más recurrentes en casi cualquier hogar de España. Seguro que alguna vez has notado que la conexión no era demasiado rápida, que tenía cortes o que directamente no funcionaba.

Puede que también hayas buscado trucos caseros para amplificar las ondas o hayas llamado a los técnicos para que comprobaran que no había ningún problema con el router. Y es que estos pequeños aparatos no suelen fallar, sino que habitualmente es el propio usuario el que no lo coloca en el lugar adecuado. Dónde colocar el router para que funcione perfectamente Elegir el sitio para colocar el router no es sencillo. Y cada día lo es menos debido a la cantidad de dispositivos que necesitan conexión a Internet. Antes solamente necesitaba acceso a la red el ordenador. Sin embargo, durante los últimos años cada vez hay más teléfonos móviles conectados, más tablets, relojes inteligentes, televisiones y otros aparatos como los asistentes personales 'Alexa'. Esta situación puede provocar hasta discusiones, ya que si se coloca en el dormitorio principal, podría no llegar la señal suficiente a la cocina o al salón. Por ello, lo más recomendable es colocar el router en el lugar central de la casa. De esta forma, se distribuirá la señal de una manera uniforme. Sin embargo, no deberás meterlo en un lugar cerrado ni pegado al suelo. Tendrá que estar a una altura de, mínimo, un metro. Además, la habitación menos recomendable para colocar un router es la cocina, ya que los electrodomésticos podrían causar interferencias. Otros objetos de casa que podrían afectar a la conexión son las habitaciones pequeñas, las ventanas o los armarios. También los materiales de construcción, por lo que se llega a la conclusión de que cuantos más elementos existan entre el router y el dispositivo, peor será la conexión a Internet. Más dispositivos, peor conexión Aunque parezca algo evidente, es necesario recordar que cuantos más dispositivos estén conectados al aparato, peor será la calidad de la conexión. En caso de que tengamos muchos dispositivos en casa, quizás sería el momento indicado para considerar una mejora de la tarifa, contratando una velocidad mayor. También habrá que asegurarse de que no haya intrusos que se estén aprovechando de nuestro router. Para ello, lo ideal será establecer una contraseña difícil de adivinar, que combine mayúsculas, minúsculas y números, además de que no debe incluir información personal o datos que puedan ser fácilmente conocidos por otras personas.