Miles de personas pasan diariamente una gran cantidad de tiempo esperando al transporte público ya sea autobús, cercanías o metro. Los minutos de demora hasta la llegada de la línea adecuada se hacen a veces eternos para los usuarios habituales que apuestan por escuchar música, llamar por teléfono o jugar con el móvil.

Para hacer más entretenido el tiempo muerto, Australia ha apostado por remodelar las paradas de autobús incluyendo una novedad que se está haciendo viral en TikTok y bien podría exportarse urgentemente a España. La usuaria española @martaregistrada ha compartido en la red social de capital chino la particularidad de esta zona tan transitada diariamente.

"Alguna vez os ha pasado que estáis en la parada del bus y no queréis que el bus venga. Incluso que venga y dejarlo pasar. Pues esto en Sidney pasa. ¿Por qué pasa?", ha afirmado en un vídeo la creadora de contenido acerca de las paradas.

También en algunos metros

Según la propia tiktoker, en las paradas de autobús de Sidney se han instalado cargadores de móvil sin cable para que no te quedes nunca sin batería y siempre puedas estar entretenido mientras llega el vehículo. Además, @martaregistrada también comenta que en algunos Metros, al igual que ocurre por ejemplo en los buses urbanos más modernos de Zaragoza, hay entradas USB para cargar el smartphone.

"Resulta que en algunas paradas de autobús de Sidney han instalado cargadores de móvil sin cable, total que tú te sientas, pones tu móvil a cargar y a mí ya me ha pasado varias veces que viene el bus, todavía no tenía batería suficiente y he decidido esperar al siguiente", ha concluido.