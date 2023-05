Los médicos tienen una gran responsabilidad y por eso gozan de cierta protección y sus estudios son tan completos e importantes. Ahora bien, a veces puede salir algo mal y los médicos tienen que responder ante ello.

Esta historia parece ficción pero no, no lo es. Una pareja decide que ya vale de tener hijos porque económicamente no les daba para más y toma la decisión de que el hombre se haga una vasectomía. Por lo tanto, ya se pueden tener relaciones sexuales sin riesgo de embarazo. Eso es lo que pensaban, pero no fue así.

Para sorpresa de la pareja, ella se quedó embarazada y tomaron la decisión de denunciar tanto al médico que realizó la intervención como a la propia clínica. Sucedió en Medellín, Colombia.

Juicio ganado

Tras el juicio, la clínica y el médico que realizaron la intervención han sido sentenciados a hacerse cargo de la manutención de la bebé, una niña, hasta el momento en el que cumpla 18 años.

Según se recoge en el auto, el médico hizo mal la operación y además le ocultó al paciente ese hecho, por lo que al tener relaciones sin protección dejó embarazada a su mujer. Solo con una recomendación de seguir usando protección podría haber cambiado el signo de la sentencia, pero no fue así.

"Al quedar probado que los padres no querían procrear más hijos, se concluyó que hubo una afectación a sus proyectos de vida que repercutió en el campo inmaterial. Especialmente considerando la precaria situación económica del padre, quien actualmente no puede trabajar debido a sus problemas de salud", dice la sentencia.

¿Cuánto tendrán que pagar?

En total, al cambio de pesos colombianos a euros, unos 55.000 euros. Hay una parte que corresponde a las costas de la propia demanda y el juicio (alrededor de 12.000 euros), otra parte de daños morales (casi 19.000) y unos 23.000 euros de la propia manutención.