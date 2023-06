Es verdad que el precio de la luz ya no es lo que era, que ya no está tan alto ni llega a niveles inasumibles para los bolsillos de la población. Pero no es menos cierto que el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos de casa que más electricidad consume y que cada grado de más o de menos puede suponer la diferencia entre una factura normal y otra disparada.

El verano ya está aquí. Este mismo fin de semana ya se espera que los termómetros en Aragón superen los 35 grados y en puntos del sur de España se podrían alcanzar los 45 grados. Y con esas temperaturas el aire acondicionado se hace imprescindible. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha compartido un decálogo de sencillos consejos para ahorrar en la factura de la luz y maximizar las bondades del aire acondicionado para hacer que la casa esté fresca más tiempo y, por tanto, no haya que ponerlo tanto rato. La OCU avisa: 5 productos de limpieza que debes evitar en tu hogar Los trucos de la OCU 1. Instala el equipo donde haya buena circulación del aire, por ejemplo, encima de las ventanas. La unidad exterior procura situarla en un lugar sombreado y sin obstrucciones. 2. Ajusta la temperatura entre 24 y 26 ºC. Por cada grado más que bajes el termosato, el consumo aumenta en un 10%. Lo recomendable es una diferencia máxima entre la temperatura exterior e interior de 12 grados. 3. Regula las palas para que el flujo de aire frío no esté orientado directamente hacia las personas. 4. Apaga el aire acondicionado cuando no se utiliza para que no siga consumiendo en stand by. 5. Ahorra con el modo ECO. La mayoría de los aparatos de aire acondicionado disponen de un modo ECO: en algunos casos, al activar el modo ECO el aparato se ajusta a una temperatura un poquito más alta. En otros modelos se activa el modo “Aleteo”. El modo ECO puede conseguir alrededor de un 30% de ahorro en el consumo energético: si tu aire acondicionado consume 1.000 Wh durante 8 horas al día, pagarías unos 72 euros al mes. Si activas el modo ECO, ahorrarías una tercera parte y pagarás unos 50 euros. 6. Aprovecha las funciones de tu mando: además del modo ECO, el apagado automático (muy útil por la noche) o modo silencio. 7. Haz una limpieza y mantenimiento periódico del aire acondicionado. 8. Si el consumo se dispara o el aparato no enfría bien, llama al servicio técnico para que verifique si hay una fuga de gas refrigerante. 9. Revisa el aislamiento térmico de casa y comprueba que las ventanas cierran bien. Evita abrir puertas y ventanas mientras el aire acondicionado esté funcionando. 10. Baja persianas y toldos para mantener la casa fresca en lo posible y que el aire no trabaje tanto.