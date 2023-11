La movilidad en las ciudades está cambiando a toda velocidad. Cada vez son más las personas que deciden dejar aparcado en el garaje su coche para coger su bicicleta o patinete y ponerse en marcha rápidamente a su puesto de trabajo.

Sin embargo, para que este camino sirva también para hacer ejercicio físico, otros ciudadanos deciden emprenderlo a pie. Las distancias de las grandes ciudades impiden que esta situación sea muy común ya que el ritmo medio de un paseo suele variar entre los 4 a 6 kilómetros por hora. Por lo tanto, necesitas mucho tiempo de antelación para recorrer la distancia entre tu casa y el trabajo.

La empresa norteamericana Shift Robotics ha inventado un nuevo artículo que va a servir para decir adiós a las bicicletas y patinetes. Se trata de las Moonwalkers, un nuevo zapato eléctrico con motor que te permitirá caminar a 11,2 kilómetros por hora. De esta forma, un ciudadano duplicará su velocidad al caminar con esta especie de plataforma con un aspecto muy similar a los tradicionales patines. El esfuerzo de los usuarios con el nuevo calzado de la marca norteamericana es muy bajo.

Estas plataformas robóticas cuentan con hasta ocho ruedas y se calzan junto al resto de zapatillas y botas. La gran diferencia está en el motor incorporado y la batería de 3,0 amperios que se recarga como si fuese un teléfono móvil. Los usuarios podrán caminar a máxima velocidad con las Moonwalkers durante más de 10,5 kilómetros. Esta autonomía será ampliada con el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Si la batería se acaba, solo debes quitarte las plataformas de tus pies y continuar caminando con el calzado habitual.

10 kilómetros de autonomía

Una de las mayores ventajas del nuevo invento, que pesa aproximadamente 2 kilos, es la facilidad para subir pendientes ya que no bajarán el ritmo de los 10 kilómetros por hora. Para bajar, el sistema cuenta con frenado automático que reduce considerablemente la velocidad. También cuentan con un modo para subir y bajar escaleras que esconden las ruedas y no resbalarte entre peldaño y peldaño.

Por ahora, Shift Robotics solo ha creado "zapatillas" de las tallas 41 a la 45. Un nuevo calzado que también se puede utilizar durante los días de lluvia. Las Moonwalkers, consideradas uno de los 200 mejores inventos de 2023, solamente están al alcance de unos pocos porque su precio es realmente alto. Estos dispositivos cuestan actualmente 1.399 dólares, unos 1.325 euros permitiendo al cliente pagar a plazos para que no sea tan duro.