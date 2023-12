Los bares son los centros de reunión de los españoles. Bien sea para disfrutar con amigos, salir con la familia un domingo o cerrar un acuerdo de negocios, estos espacios constituyen un pilar en nuestro universo cotidiano. Sin embargo, también esconden misterios que se escapan al conocimiento general. Uno de ellos, acaso el más molesto, es el motivo por el que las servilletas de bar no limpian.

Uno de los objetos más reconocibles en cualquier bar son los clásicos servilleteros dispuestos en las mesas y en la barra. Los pedazos de papel que contienen suelen llevar el mensaje 'Gracias por su visita', aunque el éxito de 'Mr. Wonderful' y sus variantes ha favorecido que incluyan frases graciosas o consejos de autoayuda.

Pero a menudo estas servilletas no son demasiado apreciadas por los clientes, especialmente por los amantes de las tapas. Esto se debe a que no sirven para limpiarse bien las manos, incluso llegan a producir el efecto contrario. Pero lo que en un principio parece un incordio tiene en realidad una explicación científica. Paradójicamente, están hechas para no mancharse.

Por qué las servilletas de bar no sirven para limpiarse

Las servilletas de los bares no limpian correctamente porque no están hechas para limpiar. Esto no se debe a que estén fabricadas con un papel de mala calidad, sino a que su función es bien distinta. O incluso la contraria. Para sacarles el máximo partido (y dejar de odiarlas), basta con conocer su verdadera utilidad.

Conocidas técnicamente como 'servilletas de papel sulfito', cuentan con una película de productos derivados del ácido sulfúrico que sirven para repeler líquidos en lugar de absorberlos. Es por ello que si nos manchamos con aceite y tratamos de limpiar nuestras manos con una de estas servilletas, difícilmente lo conseguiremos.

La verdadera función de las servilletas de papel sulfito

El objetivo de las servilletas de papel sulfito es ofrecer una gran permeabilidad y resistencia a cualquier líquido. Por ello, su función real es la de no mancharse las manos al manipular productos pringosos (como la clásica tapa 'guardia civil) o envolver bocadillos sin que la grasa rompa o atraviese el material.

Asimismo, también se emplean para evitar que los alimentos ensucien las barras o las mesas del bar, o bien para proteger de la suciedad los productos que colocamos sobre las mismas. Los bares son un lugares tan concurridos que precisan de una especial higiene. Tanto es así, que cuentan con estas servilletas específicamente diseñadas para ellos.