Adiós a la cebolla: estos son los motivos por los que hay que eliminarla de tu dieta

Con cebolla o sin cebolla. Su presencia genera mucha controversia en las cocinas, pero es uno de los alimentos más utilizados y cosechados del mundo. La cebolla es la tercera hortaliza más cultivada después del tomate y de la papa. Según los datos del Ministerio de Agricultura, España es el séptimo país importador de este cultivo por detrás de India, Países Bajos, China, Estados Unidos y Argentina.

El 89% de este alimento es agua, pero es rico en fibra, hierro, vitamina C, potasio y calcio, así como flavonoides o el azufre. Pese a los beneficios que tiene la cebolla para la salud, no todo el mundo puede consumirla. Los botánicos no están seguros de cuál fue su origen, pero lo más probable es que proceda de Asia Central, de lo que hoy es India, Pakistán y Afganistán.

Lo que sí se sabe seguro, pues se han encontrado inscripciones en las pirámides, es que los antiguos egipcios veneraban a las cebollas. Para ellos era una divinidad que debían adorar. Además, cebollas y ajos formaban parte de la dieta de los obreros que construyeron las pirámides.

Los antiguos griegos y romanos también apreciaron las cebollas. De hecho, Hipócrates -considerado el padre de la medicina- ya la recomendaba para tratar neumonías, curar heridas o como diurético. No obstante, hubo que esperar hasta la Edad Media para que su uso gastronómico se extendiera por Europa. Llegó a América en los barcos que transportaban a los conquistadores españoles.

Beneficios de la cebolla

La cebolla está compuesta de manera fundamental por agua, pero también está cargada de fibra y potasio. También posee vitamina C, calcio y fósforo, pero quizás uno de sus componentes más interesantes sea la quercetina. ¿Qué es la quercetina? Un flavonoide que posee una potente acción antioxidante que inhibe la oxidación del conocido como colesterol malo, es decir, la grasa que se acumula en arterias y que puede provocar problemas cardiovasculares.

Estos son los principales beneficios de consumir cebolla:

Reduce la tensión arterial: los flavonoides contribuyen a bajar la tensión arterial y, además, impiden la formación de trombos en la sangre.

los flavonoides contribuyen a bajar la tensión arterial y, además, impiden la formación de trombos en la sangre. Antibacteriana: el consumo de cebolla cruda tiene efectos antifúngicos y antibacterianos.

el consumo de cebolla cruda tiene efectos antifúngicos y antibacterianos. Antioxidante: la quercetina tiene una potente acción antioxidante que impide la oxidación.

la quercetina tiene una potente acción antioxidante que impide la oxidación. Prebiótico: su consumo ayuda a la proliferación de bacterias 'buenas' en el aparato digestivo.

su consumo ayuda a la proliferación de bacterias 'buenas' en el aparato digestivo. Diurética: al ser rica en fibra y baja en sodio, la cebolla tiene propiedades diuréticas.

¿Cuándo hay que eliminar su consumo?

Pese a que la cebolla es uno de los alimentos más utilizados en las cocinas de casi todo el mundo, lo cierto es que su consumo no está recomendado en todos los casos. Además, la cebolla al igual que el ajo está rodeada de mucha charlatanería, pues se pueden encontrar en redes sociales remedios elaborados con cebolla para que crezca el pelo. Estos son los casos en los que se desaconseja el consumo de la cebolla: