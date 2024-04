Este es el truco casi infalible para conseguir un mejor asiento en el avión

Aquellos viajeros que suelen subir a bordo de un avión a menudo ya saben cuáles son sus asientos favoritos, pero, ¿cuál es el mejor asiento para volar? Como decía aquella canción de Jarabe de Palo, ‘Depende’. Y es que todo depende ‘de según cómo se mire’ y de las necesidades de cada viajero.

No hablamos de ir en business, que sería algo fantástico si el pasajero se lo puede permitir, si no de un asiento en clase turista. Y con el truco del asiento en el avión, vas a tener más posibilidades de viajar en la fila deseada.

Para un viaje corto en el que no hayas facturado, lo mejor es viajar en la parte delantera del avión, ya que, en líneas generales, es la primera parte en desembarcar. En los trayectos más largos, las salidas de emergencia son perfectas, ya que cuentan con un espacio extra para poder estirar las piernas. Y también hay que tener en cuenta las necesidades de cada viajero, puesto que los que van con frecuencia al baño tienen en los asientos del pasillo a sus mejores aliados. Por el contrario, si tienes previsto pasar el vuelo dormido, en un asiento con ventanilla, podrás echarte una cabezadita sin miedo a dislocarte la cabeza.

La asignación aleatoria de los asientos que realizan las compañías aéreas son un verdadero negocio porque hay muchos pasajeros dispuestos a pagar un extra por viajar al lado de la familia o amigos. Ahora bien, estas prácticas han llegado a tal extremo que han sido investigadas por el gobierno de Reino Unido debido al uso de algoritmos que se encargan específicamente de separar grupos para así poder aplicarles tasas extra.

Si quieres viajar en un asiento determinado del avión, debes saber que existen trucos que te permitirán estar más cerca de la fila deseada sin asumir ningún cargo extra. El problema es que algunos de estos tips requieren de un sobreesfuerzo extra por parte del viajero, como realizar el check in en el aeropuerto y solicitarle al personal el asiento deseado o las preferencias.

El truco del asiento en el avión que necesitas aprenderte para tu próximo viaje es sencillo: sé paciente y realiza el check in online en el último momento. Las posibilidades de tener un buen asiento son más elevadas que si realizas la facturación online en cuanto esté disponible.

¿Por qué esperar a última hora?

Cada compañía tiene sus propios algoritmos para la asignación de asientos, pero ya te decimos que las primeras plazas asignadas suelen ser peores para que hagas un desembolso extra y elijas según tus preferencias. Ahora bien, en líneas generales, los asientos se van asignando de atrás hacia adelante, dejando libres las ventanillas. Por ello, si esperas hasta último momento, las posibilidades de que te toque ventanilla y una fila delantera aumentan considerablemente.

Este truco no es infalible, puesto que los algoritmos de asignación de asientos cambian continuamente, pero si la mayoría de pasajeros ha decidido no elegir asiento en el avión, las mejores plazas serán las últimas que se asignen…

Si ya has hecho el check in y no tienes muy claro la comodidad o posición de tu asiento, el buscador de Seat Guru (cuando metas nombre de la aerolínea, número de vuelo y día de salida) te dará todo tipo de información sobre él. Además, marca en rojo los peores asientos dentro del avión teniendo en cuenta el tránsito de pasajeros, ruido o cercanía a los baños.

En definitiva, si no quieres pagar más por elegir asiento, lo mejor es que te lo tomes con calma y apures hasta el último momento para hacer el check in y puedas descubrir si has tenido suerte con el truco del asiento en el avión.