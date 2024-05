La especia de moda que te permitirá decir adiós a la canela

La canela es una de las sustancias que sirven para casi todo y se usa también en cosas no alimentarias. Sin embargo, cuando se habla de llenar el estómago, la canela es un condimento que te encanta o directamente odias, no hay término medio. Como todo, los expertos recomiendan no consumir en exceso este alimento por miedo a la aparición de problemas de salud.

Uno de los sustitutos que se está poniendo de moda entre los expertos en culinaria es la pimienta de Jamaica. Se trata de una especia que se origina en América Central y el Caribe, especialmente en Jamaica y, aunque su nombre lo indique, no tiene nada que ver con la pimienta negra o blanca que suele consumirse habitualmente.

La pimienta de Jamaica se deriva de los frutos secos de la planta Pimenta dioica, también conocida como "pimienta gorda" debido a su apariencia similar a la de los granos de pimienta. Se trata de una fuente rica en carbohidratos y fibra, conteniendo también agua y proteínas. Además, tiene un gran contenido de vitamina C.

¿Mismo sabor y aroma?

Una de las grandes dudas sobre la similitud entre la pimienta de Jamaica y la canela es su sabor y aroma. La pimienta de Jamaica incluso llega a parecerse en sabor a la canela, aunque también tiene tónicos de clavo de olor y nuez moscada. Además, esta sustancia es más popular para sazonar carnes, sopas, salsas y adobos que para endulzar bebidas o postres.

Por otro lado, la pimienta de Jamaica tiene grandes propiedades digestivas porque está compuesto con sustancias con enzimas digestivas y mejoran también la circulación sanguínea en el estómago. Y también se ha usado para aliviar el dolor muscular, articular y los dolores de cabeza.

De este producto sustitutivo de la canela también destacan las propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Por último, además de sus usos culinarios y medicinales, la pimienta de Jamaica se utiliza en la fabricación de perfumes y productos de cuidado personal debido a su aroma distintivo y cálido.