Adiós al mal olor en la ropa: esta es la bebida alcohólica que debes usar

Existen multitud de trucos de limpieza que puedes usar fácilmente en tu hogar sin necesidad de recurrir a ningún experto. Las redes sociales han ayudado a que estos consejos proliferen fácilmente y muchas personas se atrevan a ponerlos en funcionamiento en su propia casa.

Una de las temáticas que más procura genera es la ropa. Y es que mucha gente cree que es suficiente con echar la ropa sucia a la lavadora y que el electrodoméstico haga su trabajo. Hay prendas más delicadas que una simple camiseta o la ropa interior que necesitan un tratamiento especializado e incluso se suelen llevar a la tintorería para que un profesional se encargue de su mantenimiento. Estamos hablando de vestidos, americanas, abrigos... etc.

En las etiquetas de cada prenda te indica la forma adecuada para lavarlas: solo agua fría, en seco, mejor a mano... Los profesionales que tratan cada día con el mantenimiento de ropa tienen sus propios trucos para que se mantengan como nuevas. La encargada del vestuario de la Compañía Junior del Nationale Opera & Ballet de los Países Bajos ha explicado en un vídeo viral en Instagram su propia fórmula que cualquier persona puede realizar en su casa. Después de la actuación de la compañía, Sanne pulveriza vodka sobre las prendas de ropa usadas por lo que no es necesario que pasen por la lavadora.

Este truco lo utiliza la encargada de vestuario porque la gran mayoría de ropa que usan está hecha a mano y no puede meterse en la lavadora. Además, la compañía tiene funciones cada día por lo que es imposible lavar todos los días la ropa. El vodka acaba con las bacterias que provocan que las prendas huelan mal. Cabe recordar que esta popular bebida alcohólica de consumo muy habitual en los países del este y Rusia puede ser comprada por cualquier persona mayor de edad por un módico precio en el supermercado. El vodka tiene 40 grados de volumen de alcohol por lo que fácilmente acaba con las bacterias generadas por el sudor de los actores durante la actuación. Además, el vodka no se quedará impregnado en la ropa por lo que no olerá ni a alcohol ni a sucio.

No quita manchas

También sirve para otro tipo de ropa más habitual en los armarios como la ropa vintage o las chaquetas. Un poco de vodka pulverizado te permitirá decir adiós al mal olor que coge la ropa por el tabaco, la comida u otras sustancias. Sin embargo, cabe recordar que esta bebida no debe ser usada para quitar manchas porque no es su función.