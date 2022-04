La presentadora aragonesa Adriana Abenia ha sido protagonista en las redes por una polémica sobre las personas con sobrepeso a raíz de una campaña publicitaria de la marca Roxy.

Todo ha comenzado con una publicación en los ‘stories’ de Abenia. En ella, la presentadora explica que, buscando un bañador para ella, se ha encontrado con un anuncio de la marca en el que aparece una modelo de talla grande, a lo que ha añadido lo siguiente: “Defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso (...). Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos”.

Que alguien le diga a Adrián Abenia que existir ni es hacer apología de nada. Es acojonante seguir leyendo esto en 2022. Hace mucho daño. pic.twitter.com/p1FFuEg9U4 — David Insua (@CataDeCambridge) 24 de abril de 2022

El mensaje continuaba así: “Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión… Por supuesto que las personas que sufren esa enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirve como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos”.

Esta publicación ha despertado la indignación de numerosos usuarios de redes sociales. Finalmente, la polémica ha llegado a la también presentadora Tania Llasera, quien ha optado por replicar a su compañera de profesión. Así se lo ha reprochado en otra historia de Instagram: “Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’? Tía, hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas. Lo importante como bien dices, es la salud, pero para empezar…. Lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público”.

Gracias a Tania Llasera por mensajes así ❤️ pic.twitter.com/9XWhcIehN5 — Hellen (@HElPezDorado) 24 de abril de 2022

"La mujer a la que tú tildas de ‘obesa’ es surfera, y se llama Malia Kale Opaa, y no creo que se la pueda juzgar y etiquetar como ‘obesa’ tan solo con verla en una foto, sinceramente. Lo peligroso, amiga mía, es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen, y después asumir a la ligera que es obesa y abrir un debate sobre ella. Eso sí que es demagogia gratuita. Hay de todo en el mundo y esa es su belleza. Hay gordas sanas y delgadas tóxicas, y al revés. Hay diversidad en todas partes y la publicidad nos debe el representarnos a todos al fin. Ya va siendo hora", ha añadido.