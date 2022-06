Ana Peleteiro, medallista olímpica en triple salto y una de las mejores atletas de España, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por un logro deportivo. De hecho, lo ha sido por un tema personal, muy emotivo y que ha llenado las redes sociales de felicitaciones y alegría y es que la gallega va a ser madre.

La ribeirense lleva ocho meses de relación con Benjamin Campaoré, con el que comparte el amor por el deporte (fue campeón de Europa de triple salto en 2014), y que ya es padre de dos niñas, aunque Peleteiro todavía no ha tenido descendencia.

Pero además el anuncio de la llegada de su primer hijo fue muy emotivo. La atleta subió a sus redes sociales un vídeo en el que se veían imágenes de la ecografía, de cómo se le escapan unas lágrimas en la sala de la propia ecografía, del momento en el que descubre a través del test de embarazo que va a alumbrar una nueva vida o de cómo las familias y amigos reciben la noticia del embarazo entre tremenda alegría, emoción e incluso lágrimas.

Un detalle que las redes no pasaron por alto

Aparte del vídeo, Peleteiro dejó un post muy emocional y salido directamente del corazón: "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo. 8 meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad” la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día", dice el texto.

Unas palabras que no hacen más que llamar la atención de sus seguidores, ya que Peleteiro rompió con su anterior pareja en el 2021, pareja con la que llevaba aproximadamente cinco años de relación.

Los mensajes de cariño se han sucedido en las redes sociales, donde todos sus seguidores han plagado el post de felicitaciones y de buenos deseos en su nueva aventura.