Feliciano López y Sandra Gago están atravesando, sin duda, por uno de los momentos más especiales de su vida. Y es que apenas un mes después de que el tenista se retirase definitivamente de las pistas después de más de 20 años de carrera acabamos de conocer que la pareja espera su segundo hijo, cumpliendo así uno de sus grandes deseos cuando están a punto de celebrar su cuarto aniversario de matrimonio.

Tal y como adelanta ¡Hola! en exclusiva, el toledano y la modelo darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia a mediados de febrero de 2023, convirtiendo al pequeño Darío -que en enero cumplirá 3 años- en hermano mayor. Sandra ya ha superado el primer trimestre de embarazo y, aunque todavía es pronto para saber si espera un niño o una niña, la pareja está muy ilusionada con su próxima paternidad.

Hace poco más de un mes -cuando todavía no imaginábamos que la maniquí esperaba su segundo hijo, algo que la pareja ha mantenido en 'secreto' por prudencia- Feliciano confirmaba en una entrevista a ¡Hola! con motivo de su retirada sus intenciones de ampliar la familia: "Yo no me quiero quedar solo con uno. Como mínimo nos gustaría tener dos y a lo mejor tres, pero vamos paso a paso. De momento tenemos a Darío. Ojalá que pronto tenga un hermanito, no queremos que sea hijo único" reconocía.

Unas declaraciones que ahora cobran un especial significado, aunque la pareja no se ha pronunciado por el momento sobre la noticia públicamente, aunque Sandra ha reaparecido en redes sociales con una imagen muy significativa.

Si el pasado 15 de agosto -fecha en la que publicó su último post- la modelo presumió de su espectacular figura sin rastro de tripita de embarazada con un bikini blanco durante sus vacaciones estivales, esta mañana nos ha sorprendido compartiendo un selfie en Instagram en el que con un vestido fluido en color negro se adivinan ya sus primeras curvas premamá.