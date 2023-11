Aitana y Sebastián Yatra han puesto punto y final a su relación. Aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo públicamente, se dejaron ver juntos en actitud cariñosa más de una vez. Después de semanas de rumores sobre una posible ruptura, el colombiano ha confirmado que su romance ha terminado ante los medios de comunicación.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha declarado el intérprete de 'Tacones rojos'.

Esta semana, la cantante catalana se rompía durante su concierto en Bogotá por su 'alpha tour' y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

A pesar de los rumores sobre una posible crisis, la ruptura ha pillado a todos por sorpresa. Y es que el colombiano acudió al último concierto de Aitana en Madrid hace unas semanas.