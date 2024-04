Se desvela el protocolo para cenar en casa de la reina Letizia: "Todos sentaditos en la mesa"

Las costumbres familiares para cenar varían significativamente según la cultura y las tradiciones de cada hogar. En muchos lugares del mundo, la cena es un momento sagrado donde la familia se reúne alrededor de la mesa para compartir no solo alimentos, sino también conversaciones, risas y momentos de conexión. En algunas familias, la cena es una oportunidad para desconectar del ajetreo del día y reforzar los lazos familiares, mientras que en otras puede ser un momento más informal, pero igualmente importante para mantener la comunicación y la cohesión familiar.

La forma en la que una familia se sienta a la mesa para comer o cenar dice mucho de la educación que están impartiendo los padres a los hijos. La Casa Real española es un ejemplo en todo y por muchos es sabido la obsesión de la reina Letizia por mantener una vida saludable cuidando a rajatabla la alimentación de todos los miembros de la familia. Con el paso de los años, la infanta Sofía y la princesa Leonor han volado del nido por lo que Felipe VI y Letizia han tenido que cambiar sus hábitos.

En las últimas horas, el padre de la reina, Jesús Ortiz, ha roto su silencio en redes sociales para desvelar cómo debe ser un protocolo en la mesa. "Las cenas sentaditos en la mesa, a ser posible todo el grupo familiar a la vez, charlando y compartiendo el día; y nada de bandeja o mesa de comedor delante de la televisión", explica el padre de Letizia tras responder a un tuit acerca de una escritoria recomendando que en los núcleos familiares solamente haya una televisión.

El suego del rey Felipe VI es sabedor que las cenas puede ser el único momento del día en el que la familia se junte y disfruten de un rato agradable. Y es que los padres se ven obligados a trabajar durante las horas centrales del día mientras que los niños están en la escuela y por la tarde tienen la agenda plagada de las extraescolares.

¿Móvil si o no?

Otro de los temas puntiagudos a los que Jesús Ortiz no quiso pasar por encima en redes sociales fue el uso del teléfono móvil. Una usuaria afirmaba que los adolescentes deberían tener su móvil fuera de la habitación por la noche para evitar que trasnochen y no descansen. "Debe haber un equilibrio. Si no los pueden usar en clase, ni en casa porque tienen que hacer deberes o cenar con la familia, es necesario permitirles momentos de uso para que mantengan relaciones sociales, que, lo asumamos o no, son con móvil", concluye Ortiz.