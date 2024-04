La desconocida conexión entre Íñigo Onieva y Edwin Arrieta

El pasado 9 de abril dio comienzo el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia acusado de matar de manera premeditada y más tarde descuartizar a Edwin Arrieta. Hasta el país asiático se desplazaban tanto los familiares de ambas partes como los abogados y es ahí donde salía a la luz la conexión de Arrieta con Iñigo Onieva. ¿Por qué están relacionados?

La familia de Edwin Arrieta contrataba para el juicio a uno de los abogados penalistas más importantes de España que no es otro que Juango Ospina que curiosamente es amigo de Iñígo Onieva desde la infancia. Tal y como cuentan en Lecturas, Iñigo y Juango llevan toda la vida juntos y a día de hoy siguen perteneciendo al mismo grupo de amigos. Seguramente el nombre no te suene pero si has seguido el juicio de Daniel Sancho te acuerdas del abogado de la familia ya que fue el que contó que Rodolfo Sancho se habría roto en al final de una de las sesiones.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Juango que tiene 37 años está casado, tiene tres hijas y fue uno de los invitados a la boda de Iñigo Onieva y Tamara Falcó. En sus redes sociales también se puede ver como el abogado se lleva muy bien con Iñigo desde hace años y también le ha ayudado en alguna que otra cosilla legal tal y como comentaban en esta publicaicón de hace unos años. "Endulzando la mañana en @deli_pastel tras pasar por los juzgados por organizar una fiesta con exceso de sonido!! Pero mi gran abogado @juangoospina me librará del marrón!", escribía.

¿Cuánto dinero ha cobrado Rodolfo Sancho por el documental?

Recientemente ha salido a la luz el dinero que ha cobrado Rodolfo Sancho por hablar frente a la cámara en el documental 'El caso Sancho', y la cantidad asciende a 120 mil euros, según algunos medios, y 150 mil según otros. Por lo que imaginamos que andar entre esas dos (grandes) cifras.

"Esto se debe a una sola cuestión, cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo", ha comentado una de las abogadas y portavoz de la familia, Carmen Balfagón, en el programa Y ahora Sonsoles. Sin embargo, esta razonable explicación, no ha librado a Sancho de las críticas, pues son muchos los que aseguran que durante la entrevista mantiene una actitud un poco soberbia.

En el siguiente episodio se podrá ver a la familia del cirujano fallecido, Edwin Arrieta, supuestamente a manos de Daniel Sancho. Todo esto tiene lugar mientras se está celebrando el juicio en Tailandia.