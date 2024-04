Makoke sorprende a todos con esta foto en la Feria de Abril: "Está embarazada"

La Feria de Abril es uno de los eventos más importantes de España. De forma anual, la ciudad de Sevilla reúne a una gran cantidad de gente en el recinto Real de la Feria que se llena de casetas, música, ambiente festivo y cultura.

Como es costumbre, a esta celebración acuden personajes públicos que se dejan ver con sus trajes característicos de la festividad. Uno de ellos ha sido Makoke. La televisiva ha ido junto a Gonzalo, su pareja, y ha dejado constancia en sus redes sociales. La exmujer de Kiko Matamoros ha sorprendido a muchos seguidores tras publicar una fotografía con su novio, ya que casi nunca comparte nada junto a él. La colaboradora de televisión sale con un vestido blanco de flamenca, pero ceñido.

Aunque la mayoría de comentarios son positivos, felicitan a la pareja y comentan que Makoke está muy guapa, muchos apuntan que podría estar embarazada porque se le nota barriga: "Está embarazada", "La relación va viento en popa con la tripita" o "Vaya barriga tiene".

Sin embargo, son muchos los seguidores que salen en su defensa: "Tiene un cuerpazo. Yo tengo más barriga que ella" o "No está embarazada, y lo sabes. Ya está bien de meterse con el abdomen de las mujeres. ¿A ti no se te hincha nunca?". Por ahora, la exmujer de Kiko Matamoros todavía no se ha pronunciado al respecto.