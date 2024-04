Dani Martín desvela el verdadero motivo por el que le dedicó una canción a Ester Expósito

Hace unos meses Dani Martín sorprendía a sus seguidores anunciando su retirada de la música. "Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad" fueron las palabras con las que se despidió generando un gran revuelo.

Tras ofrecer un concierto exclusivo en La Riviera, al cual se refirió en su despedida como algo "necesario para él" antes de volver a "la realidad de ser Daniel", el cantante desapareció por completo y no se supo nada más de él hasta ahora. El artista regresaba hace unos meses a la música con una nueva canción dedicada a Ester Expósito. Dani Martín revolucionaba las redes con el tema dedicado a la actriz y que lleva por título su nombre y va encabezado por una foto de ella con la boca abierta.

En la canción habla de cómo se lo pasa de fiesta mientras suenan canciones del Canto del Loco y de cómo se quedó paralizado cuando la tuvo delante. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo" o "Ester Expósito, ¿por qué no me miras si la escribí por nosotros" son algunas de las frases que deja en la canción.

Ahora, con motivo del lanzamiento de la edición limitada del vinilo de la canción, ha explicado el por qué de esta canción. "Con esta portada tan bonita de una mujer llena de talento, con un discurso maravilloso, con un todo... Chapó por ella, que eligió esta portada, que yo también elegí, que ella me dio el permiso", explicó. "Le hice una canción porque se la merece y ya tenéis disponible para compraros este regalo romántico, maravilloso y que debe estar en vuestras casas. En la mía ya está. Hay muy pocas unidades", terminó diciendo.

La reacción de la actriz

Ester Expósito fue una de las primeras en reaccionar a este tema del madrileño y lo hacía comentando el post en el que presentaba la canción. "Las Wayfarer siempre quedan bien", escribía haciendo referencia al primer verso de la canción.

"Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella", escribía en sus historias. "Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".