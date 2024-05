Gabriela Guillén confirma que está cuidando sola a su bebé de 5 meses: "Sólo recibo ayuda del Estado"

Gabriela Guillén está viviendo una época complicada en su vida. Su pasado ligado a Bertín Osborne continúa atormentando su presente y más tras la llegada a este mundo de su bebé de cinco meses que nació el último día de 2023. La paraguaya vive en un culebrón constante y los primeros meses como madre soltera no están siendo nada fáciles.

Gabriela Guillén sostiene por encima de todo que Bertín Osborne es el padre de su hijo. Sin embargo, el presentador va cambiando su opinión constantemente acerca de si se hará responsable del cuidado del bebé o no exigiendo incluso un test de paternidad. Después de escuchar diariamente un montón de rumores y tener a la prensa rosa siempre encima pendiente de cualquier detalle de su vida, la paraguaya ha decidido romper su silencio para dar a conocer a toda España la situación que vive en la actualidad.

Hace pocos días, Gabriela Guillén perdió el miedo a compartir con el resto del mundo su vida. Fue en el Día de la Madre cuando compartió una foto en Instagram junto a su bebé y el siguiente texto. "Feliz Día de las Madres. Comparto este momento que para mí, como madre, es la felicidad completa. Te amo infinito".

Aunque todo en redes sociales parece siempre más bonito de lo que realmente es. Y es que Bertín Osborne no ha mostrado todavía ningún interés en cuidar al bebé ni ayudar en su mantenimiento. "Hasta ahora no he visto ningún céntimo de nadie. No sé de dónde sacan que tengo ayuda. La única es la del Estado debido a que me pagan la maternidad. Es mi derecho al ser contribuyente en España. Soy fuerte", afirma a Vanitatis Gabriela Guillén, que se enfureció al oír como una persona le calificaba de "aprovechada".

La paraguaya confirmó que su único objetivo cada día es trabajar para no tener que depender de nadie y poder cuidar ella sola de su bebé, del que todavía no ha trascendido el nombre. "Se habla mucho sin saber. Y quienes deberían tener más respeto por ser madre soltera no lo tienen. Yo estoy sola. No puedo enfermar, ya que me tengo que dar otra vez de alta de autónoma y volver a trabajar. Me cansa que haya gente que piense que tengo una vida idílica", concluyó en su testimonio a la revista.