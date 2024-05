La nueva ilusión de la hija de Kiko Matamoros es un joven natural de Zaragoza

Anita Matamoros ha hablado sobre la relación con su novio, Johnny Garso, y sobre su futura maternidad. La hija de Makoke y Kiko Matamoros se ha sincerado sobre sus planes de futuro y la idea que tiene de formar su propia familia. Especialmente después de llevar unos años ejerciendo el rol de tía con sus sobrinos, hijos de su hermano Javier Tudela, por los que siente adoración.

La pequeña de la familia Matamoros ha vuelto a ser protagonista al presentar en público a su nueva pareja. Hace un mes escaso, saltó a los medios que lo había dejado con su anterior novio, Nacho Santandreu, con el que llevaba casi dos años. Pero la tristeza duró poco y, aprovechando la inauguración de la feria ARCO, la más reconocida a nivel nacional de arte moderno, la joven se presentó acompañada de su nueva pareja.

Se trata de Johnny Garso, cantante y bajista de la banda de punk-rock Alien Roots durante diez años y que ahora tiene una carrera en solitario. Natural de Zaragoza, tienen 33 años, diez más que Anita Matamoros. "Tengo el corazón contento y lleno de alegría, como diría Marisol", mencionaba hace semanas Anita Matamoros. Unas declaraciones que no cuadraban con la ruptura con Santandreu, pero que si encajan con la información que ha salido de su nuevo novio.

Futura maternidad

La influencer, que está dándole un concepto completamente nuevo a sus redes sociales, ha respondido a las preguntas que le habían hecho sus seguidores. Eso sí, en un formato diferente. En lugar de responder a través del típico storie, hablando a cámara, la joven de 23 años se ha llevado a un amigo suyo a su restaurante favorito y desde allí ha respondido a las inquietudes de sus fans.

Las preguntas, que más se repetían, son las siguientes: en qué punto está sentimentalmente ahora que su relación con el cantante de punk-rock, de 33 años, se ha hecho pública y si quiere ser mamá. ¿Se ve Anita Matamoros quedándose embarazada ahora que cada vez más amigas suyas están esperando bebés? Marta Riumbau, la última de ellas, que le dio una buena alegría a la hija de Makoke.

A la primera pregunta, la hermana de Laura Matamoros tiene la respuesta muy clara: "Sentimentalmente estoy muy bien. Tengo el corazón contento y bailongo". Respecto a la maternidad, ya no es tan concisa. "¿Quieres ser madre?", le lanza su amigo en representación de sus seguidores.

"Es una pregunta que últimamente me estoy planteando muchísimo porque no tengo nada claro si quiero ser madre. Sé que es un poco raro cuando una mujer dice eso porque dice esto porque es como 'uh...', pero no lo sé. A lo mejor en un par de años me cambia la idea, pero, de momento, me encanta disfrutar de mis sobrinos y no tener responsabilidades más que un perro", ha reconocido la joven de 23 años.