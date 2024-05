Víctor Sandoval se pronuncia sobre su salida del nuevo Sálvame tras el nuevo fichaje del programa: "Este ya me quita el sitio"

El nuevo Sálvame ha dado la sorpresa refrescando el elenco con un nuevo fichaje. El formato se estrenó hace apenas una semana en las plataformas en streaming, plantando cara a su antigua casa (y literalmente, teniendo en cuenta que la sede está justo enfrente del edificio en el que han instalado el plató).

Por el momento y a la espera de saber si este nuevo formato triunfa a largo plazo, algunos de los colaboradores más icónicos de la televisión triunfan por su cuenta sin necesidad de estar en antena. Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Víctor Sandoval y Lidia Lozano encabezan una mesa de debate por la que ronda toda clase de información y en la que encabezan sus clásicos enfrentamientos.

No obstante, un nuevo rostro se ha sumado esta tarde al formato: David Andújar. El joven comunicador se suma al elenco de míticos colaboradores televisivos para traer frescura al formato, aunque no parece haberle sentado igual de bien a todo el elenco.

Víctor Sandoval ha mandado una pequeña pulla a su compañero de programa que sus compañeros no se han tomado nada bien. Los usuarios de X (antigua Twitter) han extraído un clip del programa en el que el colaborador rechazaba la ayuda de su nuevo compañero: "Tú no te preocupes que lo sé hacer yo solo. Este me quita el sitio, ya verás". Sandoval no se quedaba ahí tras los comentarios del resto de colaboradores: "¿Verdad, Escaleto, que lo estabais diciendo? Lo de él, que qué bien, a ver si me voy yo. Vamos".