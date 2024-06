María Patiño en el punto de mira de Antonio David: "Que te embarguen el sueldo…"

La semana pasada, María Patiño, revelaba en su programa 'Ni que fuéramos' que había un nuevo giro de los acontecimientos legales entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Según la presentadora, la batalla legal entre ambos sigue al rojo vivo y se habrían visto las caras en los juzgados recientemente. Rocío Carrasco acusaría a su exmarido por un supuesto delito de alzamiento de bienes, que podría acarrearle una pena de seis meses a nueve años de prisión.

Apenas tres días después, el programa 'Ni que fuéramos', daba el salto a los platós televisivos con una exclusiva bomba. Marta Riesco, ex pareja de Antonio David Flores, contó con un espacio de tres horas donde desgranó todo tipo de detalles sobre lo que ha vivido estos años, tras su relación con Flores y su despido de Telecinco. Esto no habría gustado nada a Antonio David, el cual no ha salido para nada bien parado de sus declaraciones.

La historia de nunca acabar

Es importante recordar que, tras la controvertida emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco afirmaba haber sido víctima de violencia de género por parte de su exmarido, aparecieron cientos de carteles en la ciudad de Málaga, donde reside el exguardia civil.

María Patiño afirmó en ese momento que se llevó a cabo un juicio en el que testificaron vecinos y que existían vídeos que demostraban que Antonio David fue quien distribuyó esos carteles para victimizarse y resaltar el daño que le estaba causando el documental. Ante estas acusaciones, Antonio David presentó una querella por delito de injurias y calumnias contra ella.

Según el auto, publicado en su momento por La Vanguardia, tras esta querella, se ordenó la apertura del juicio oral y se fijó una fianza de 120.000 euros como medida cautelar, cantidad solicitada por la defensa de Antonio David como indemnización por daños. Se otorgó un plazo de un día para depositar la fianza desde la notificación personal, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se embargarán bienes suficientes para cubrir dicha cantidad.

En aquel momento, la periodista negó que esta información fuera cierta, y así lo expuso en sus redes sociales: "La información de @LaVanguardia es falsa por lo que a mí me atañe". A todo esto, Antonio David realizó un directo en YouTube desmintiendo a Patiño y retándola a mostrar el auto.

Más de un año después, también a través de YouTube, Antonio David ha contado que en su momento se le embargó a la periodista 70.000 euros. Que tras ser despedida de Telecinco, no se prosiguió en el embargo de sus bienes, pero que ahora que ha vuelto a televisión, piensa hablar con el juez para "que te embarguen el sueldo…".

Por si fuera poco, Marta Riesco ha contado a través de sus redes sociales, que los abogados de María Patiño la habrían contactado con la intención de captarla como testigo en contra del que fue su pareja. Según explica, se ha quedado alucinada. Sin duda, los acontecimientos de los últimos días han vuelto a avivar la polémica entre Flores y Patiño, por lo que esta historia tendrá nuevos episodios en los próximos meses.