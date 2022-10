Risto Mejide es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más icónicos de la televisión española. Durante su larga trayectoria, ha participado como colaborador, presentador y jurado en numerosos programas. Operación Triunfo, Tú sí que vales, Factor X, Todo es Mentira o Got Talent han sido algunos de los más vistos.

Precisamente en este último, el pasado 25 de octubre, Risto Mejide reveló uno de sus mayores secretos tras valorar la intervención de una de las nuevas concursantes que se subieron al escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid para tratar de cautivar con sus actuaciones tanto al jurado como al presentador, Santi Millán.

Alexia Vázquez de Prada quería demostrar su talento cantando ópera. "Estar aquí significa ese sueño que yo no veía posible", explicaba antes de comenzar su actuación. "Quiero demostrar que mi voz es válida para estar en un escenario", comentaba. También ha querido hacer una mención especial a sus padres, que "les costó mucho aceptar que me iba a dedicar a la música y hoy me gustaría que se sintieran orgullosos de mí".

Antes de terminar su discurso, Alexia hizo una revelación con la que se sintió identificado Risto. "Estudié medicina y era un poquito difícil de asumir viniendo de una familia de médicos", confesaba haciendo referencia a su faceta como artista.

Esta concursante recibió una cerrada ovación por parte del público, al que además conquistó con su impresionante voz. Un reconocimiento que también le llegó por parte del jurado en forma de cuatro síes. Tras las valoraciones del resto de miembros del jurado, le tocó el turno a Risto.

"Qué maravilla, tú tienes que hacer tu vida y tu vida es tu talento", comenzaba Risto. "Yo también soy hijo de médico y también había una tradición en mi familia. Vengo de una tradición de nueve Ricardos, me bautizaron como Ricardo y fui al Registro Civil a cambiarme el nombre", desvelaba para sorpresa del público.

"Dije: 'a mí los muertos no me mandan, yo soy el que está aquí y soy el que voy a crear mi propia vida. Crea tu propia vida'", concluía Risto su intervención.