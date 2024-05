'Honor of Kings': el popular título para móviles continúa hacia su lanzamiento mundial con paso firme

Como era previsible 'Honor of Kings' continúa con su expansión planetaria. Al menos esto confirma la información distribuida por el desarrollador TiMi Studio Group y el editor Level Infinite, que han confirmado la puesta de largo del MOBA (multijugador de batalla en línea) para móviles, se producirá el próximo 20 de junio en Europa, Norteamérica, Japón y más. Los jugadores de estos países podrán unirse al resto de seguidores de las regiones en los que ya se ha lanzado el título y experimentar por sí mismos la experiencia de combate por equipos en el popular juego.

Preinscripción

A partir de ahora, los interesados en preinscribirse para el lanzamiento y cooperar para conseguir recompensas por cada objetivo alcanzado, ya pueden solicitarlo desde la página oficial del título. Estas recompensas incluyen un héroe gratis y mucho más. Consulta los premios a los que se puede acceder:

Héroe gratuito - Ying – y un aspecto asociado: Entregado a todos los que se preinscriban

Objetivo de nivel 1 desbloqueado: 500 Diamantes

Objetivo de nivel 2 desbloqueado: 2000 Fragmentos de Arcana

Objetivo de nivel 3 desbloqueado: 5000 Starstones

Objetivo de nivel 4 desbloqueado: Pase de prueba gratuito para todos los héroes x 20

Además, a partir del 31 de mayo, todos los jugadores que se hayan preinscrito y pertenecientes a países y regiones donde 'Honor of Kings' ya esté disponible, podrán participar en una promoción que permitirá optar a los siguientes premios:

Gran premio: Héroe completo con todos los privilegios de aspectos

Primer premio: 500 Limited Time Tokens

Segundo premio: 18.888 Starstones

Premio 'Sunshine Blessing': 200 Diamantes para todos los participantes

Honor of Kings Launch Date Trailer



Espíritu gratuito

En este sentido, no está de más recordar que desde su lanzamiento, el título se ha mantenido fiel a sus principios de ser un justo juego 'free to play', donde el éxito de cada jugador lo determinan su habilidad y estrategias, no su poder adquisitivo. Esto, sumado a sus elevados valores de producción, la diversidad de sus héroes y el contenido localizado, ha ayudado a 'Honor of Kings' a mantener una próspera comunidad.

Esports: Invitational Season 2

Desde el 29 de junio, todos los ojos estarán puestos en Kuala Lumpur, capital de Malasia, ya que la ciudad albergará el 'Invitational S2'. El torneo contará con los equipos del sudeste asiático, Brasil, Turquía, MENA, Latinoamérica y Europa, junto con el ganador del 'pen Series Split One'. Los equipos competirán por un bote de 300.000 dólares en premios y la oportunidad de participar en el 'Honor of Kings Invitational Midseason', que tendrá lugar durante la 'Esports World Cup' de este verano en Riad. Para comprobar lo que nos espera el próximo 20 de junio, no olvides echar un vistazo al último tráiler de ‘'onor of Kings'.