Desde el primer instante que ronda en nuestros pensamientos comprar un vivienda en Zaragoza somos conscientes de las gestiones y trámites a las que nos vamos a enfrentar hasta finalizar la operación, intentando evitar en todo momento inconvenientes y dificultades que surgen en el transcurso de la misma. Es parecida la perplejidad si se trata de poner en venta tu piso casa, oficina, local, etc., empezando desde la criba de posibles interesados, documentación (Certificado Energético, notas simples, cédulas de habitabilidad, escrituras de compra-venta, etc.), notarías y gestiones financieras.

Para esquivar todas estas acciones y que pueden presentarse como auténticos quebraderos de cabeza, lo recomendable es contar con un equipo de reconocidos profesionales que aporten integridad y transparencia, además de acompañarte aportándote las soluciones a tus proyectos inmobiliarios.

Es el motivo por el que el equipo de Tucasa.com contacta con Fincas Barceló, una agencia inmobiliaria que ofrece un servicio completo tanto para viviendas residenciales como para oficinas y locales con un equipo internacional multilingüe, además de una visión innovadora y fresca en el sector inmobiliario. Su objetivo: ayudar a sus clientes brindando un servicio integral que les permita realizar con éxito sus operaciones, con valores humanos, creativos y responsables.

Melvin Audouard, como Gerente, es el responsable de informarnos sobre la actualidad inmobiliaria en Zaragoza ofreciéndonos interesantes consejos, referencias y pesquisas sobre el sector.

- ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en estos momentos en la zona?.

Existe todo tipo de perfiles para todo tipo de viviendas, aunque podríamos decir que por lo general el tipo de inmueble más buscado es un piso de segunda mano entre dos y tres dormitorios con ascensor en zona consolidada y con mínima reforma hasta 150.000€. Es un tipo de vivienda que le interesa tanto a personas que buscan para sí mismas como para inversores que van al encuentro de una operación rentable en una zona recomendada.

También hay una petición importante de inversores entre 90.000 y 130.000 € en zona de alta demanda residencial y los que buscan por debajo de 90.000€ con el objetivo de obtener pura rentabilidad independientemente de la fama que pueda tener la zona.

- ¿Hay suficiente oferta para dar respuesta a la demanda de viviendas en Zaragoza?.

Actualmente en el mercado residencial (viviendas) estamos teniendo, o por lo menos acercándonos, a un equilibrio entre la oferta y la demanda y eso se refleja en los precios de las viviendas que se están estabilizando en el tiempo. De hecho, tras el aumento sucesivo de las tasas de interés este año, se esperaba una bajada importante de precios y cada vez queda más claro que es un resguardo de valor y una fuente de rentabilidad segura. Además, vemos que en el año 2024, puede seguir en esa tendencia de estabilización de los precios, con un descenso relativamente moderado.

En cuanto a cantidad anual de transacciones, estamos volviendo a niveles que el mercado puede aceptar, como en el 2017 cuando había un equilibrio oferta/demanda. Los años de pandemia y post pandemia han registrado altas cantidades de transacciones inesperadas en su momento. Por tanto, sí que ha bajado la cantidad de transacciones inmobiliarias respecto al año anterior, pero estamos al mismo nivel que en 2017 cuando la relación oferta/demanda era estable.

El mercado del alquiler de viviendas, tras la nueva Ley de la vivienda, está totalmente desequilibrado. Observamos propietarios que retiran sus viviendas del mercado con una demanda de alquiler que sube constantemente y ahora incluye hogares que no pueden soportar las cuotas de las hipotecas o que no tienen ahorros. Como resultado, tenemos mucha más demanda que oferta y precios de alquiler mucho más elevados que hace un año en una zona determinada.

En cuanto al mercado comercial, principalmente los locales comerciales y oficinas, notamos un aumento de la oferta sobre la demanda, tanto en alquiler como en venta. Eso se puede explicar por la digitalización de los negocios, por un lado, tras el impulso del trabajo remoto durante y después de la pandemia de la COVID-19 así como el cierre de varios negocios.

- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?.

El reto principal está en la aceptación de la actualización del mercado tanto por la parte compradora como por la parte vendedora. En el sector inmobiliario, como los demás sectores, el mercado sube y baja en ciclos sucesivos por diferentes motivos como puede ser la coyuntura económica, la inestabilidad política, la pandemia de la COVID que hemos vivido, etc. Los precios evolucionan con el tiempo, por lo tanto, la situación de ayer no es la de hoy y es algo que le puede costar entender tanto al comprador como al vendedor. Es frecuente que propietarios que han comprado sus viviendas antes del 2007, por ejemplo, quieran venderlas al mismo precio o más. Pero hoy en día, los precios han cambiado, el mercado no lo podría permitir, o entonces, que la zona haya cambiado y no tenga la misma fama que antes. El inmueble se encuentra de esta forma fuera del mercado y puede estar fácilmente más de 1 año sin venderse en esos casos.

La oferta existente excede en precio a la demanda por lo que en muchos casos es importante la tasación real de mercado y la negociación.

Luego, está claro que el aumento de las tasas de interés que tuvimos a lo largo del año provocó que los potenciales compradores tuvieran que bajar sus expectativas de compra o inversión, frente a propietarios que conocieron la época de los precios altos, y que el mercado se adaptó a esa situación. La tasa de esfuerzo y la aportación de capital propio es más importante y el costo de financiación más elevado para el comprador.

- ¿Qué oportunidades existentes destacaría?.

Las buenas oportunidades están en inmuebles a los cuales le podemos dar un valor agregado. Destacaríamos las viviendas en buenas zonas de la ciudad, o que tienen un potencial de volverse barrios muy atractivos, que necesiten reforma, anunciados a precios por debajo del mercado proporcionalmente a la obra que necesiten. El precio del inmueble es más asequible en esa zona determinada y se puede llevar a cabo un proyecto que dé como resultado un inmueble especial. Un profesional cualificado del sector, como Fincas Barceló, le podrá acompañar desde su inversión inicial, diseñando el proyecto con usted, durante la reforma hasta entrega de llaves.

- Para finalizar, ¿Cuáles son sus recomendaciones para alguien que esté pensando en realizar una operación inmobiliaria?

La recomendación más importante es que confíen en profesionales que aporten una garantía de experiencia y jurídica y que sepan aportar el valor necesario de cada inmueble.

Para el vendedor a la hora de sacar su inmueble al mercado, podemos también recomendar que compare su inmueble con otros anuncios de su zona, de su barrio, que comparen los precios y también la antigüedad de los anuncios para actualizarse un poco sobre el mercado actual de su zona. Un profesional cualificado tendrá además una visión y un conocimiento local más desarrollado al haber cerrado operaciones y comparar con su base de datos. Le podrá orientar e informar de la tendencia del mercado y de la estrategia de comercialización a adoptar.

Para el comprador, recomendaríamos estimar el potencial de su proyecto, de su compra a largo plazo. Lo más importante en el sector inmobiliario es la ubicación de un inmueble, las calidades van en segundo plano. Como comprador, tiene que pensar: ¿Es una zona que va a tomar valor?, ¿Cuánto valdría mi piso si lo reformase?, etc.

Si desea comprar con hipoteca, se recomienda hablar en primer lugar con su gestor de banco para ver las condiciones que le propone, ya que puede ser arriesgado reservar un inmueble o firmar unas arras sin saber si va a tener la financiación por parte del banco. Un estudio con antelación en función de su situación económica ayudará también a orientar la búsqueda de vivienda, por ejemplo.

Por último, sugerimos visitar varios inmuebles para comparar las opciones y definir la que más se ajuste a su proyecto y a sus necesidades. Puede confiar en profesionales cualificados como nosotros a la hora de buscar un inmueble que a su vez, sea la vivienda de sus sueños.

