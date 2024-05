¿Quieres saber si puedes vender un piso con hipoteca?

En algún momento de nuestras vidas, es posible que nos enfrentemos a la situación de querer vender una propiedad que aún tiene una hipoteca pendiente. Ya sea por cambios en nuestras circunstancias personales, como mudanzas, necesidades financieras o simplemente la búsqueda de nuevas oportunidades, vender una casa con una hipoteca asociada es una realidad a la que muchos podemos enfrentarnos.

¿Es posible vender un piso con hipoteca?

Una de las preguntas más comunes entre quienes desean vender una propiedad es si se puede vender un piso con hipoteca. La respuesta es sí, es posible vender una vivienda que tenga una hipoteca asociada, pero existen ciertos aspectos importantes a tener en cuenta. Para contar con la información más detallada y fiable consultamos con expertos inmobiliarios de Propiso, agencia inmobiliaria en Zaragoza de venta y alquiler de pisos, con una gran cantidad de años en el sector inmobiliario y preparados para adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Si quieres vender tu casa y no has terminado de pagar la hipoteca, puedes pagarla con el dinero de la venta en la propia firma notarial de compraventa, pero no es posible vender un piso con hipoteca y seguir pagando hipoteca.

Vender un piso con hipoteca / Propiso

Cómo vender un piso con hipoteca en Zaragoza: paso a paso

La forma de proceder al vender tu piso con una hipoteca pendiente varía según tu situación individual. Las circunstancias pueden ser distintas si vas a vender tu casa con hipoteca para adquirir otra propiedad, en comparación con si quieres vender un inmueble que todavía está bajo un préstamo hipotecario en curso. Veamos las casuísticas.

Cancelar la hipoteca antes de la venta

Si vas a cancelar la hipoteca para vender el piso, debes saber los pasos siguientes:

Solicitar a tu entidad bancaria un certificado donde conste la deuda pendiente de la hipoteca , informando de la futura venta, así como la fecha estimada para la firma.

donde conste la , informando de la futura venta, así como la fecha estimada para la firma. En el momento de la firma de la escritura , el comprador tendrá la responsabilidad de proporcionar dos cheques : uno destinado al banco para cubrir el saldo pendiente de la hipoteca, y otro para ti por el monto restante. Por esta razón, es crucial que tengas preparado el certificado que indique el saldo pendiente con anticipación y se lo presentes al comprador antes de la firma. Durante el proceso de firma, se realizará la entrega de un cheque al banco por el total del saldo pendiente, lo que resultará en la cancelación completa de tu hipoteca.

, el comprador tendrá la responsabilidad de proporcionar : uno destinado al banco para cubrir el saldo pendiente de la hipoteca, y otro para ti por el monto restante. Por esta razón, es crucial que tengas preparado el certificado que indique el saldo pendiente con anticipación y se lo presentes al comprador antes de la firma. Durante el proceso de firma, se realizará la entrega de un cheque al banco por el total del saldo pendiente, lo que resultará en la cancelación completa de tu hipoteca. Además, no basta con liquidar la deuda pendiente con el banco; también es necesario tener en cuenta los posibles gastos que la cancelación de la hipoteca puede originar.

Vender tu piso con hipoteca / Propiso

Subrogación de la hipoteca por parte del comprador:

La subrogación de hipotecas, en la cual se intercambian los titulares del préstamo entre el comprador y el vendedor, es una práctica bastante común en transacciones inmobiliarias. Sin embargo, también existe otro tipo de subrogación menos frecuente, que implica trasladar la hipoteca de un banco a otro.

En una operación de compraventa de una vivienda que involucra subrogación, se transfiere la titularidad del préstamo y, por ende, la deuda pendiente, del vendedor al comprador del inmueble. Dado que la hipoteca original está vinculada a una entidad financiera específica, esta entidad deberá evaluar y aprobar, o rechazar, al comprador después de analizar su perfil de riesgo.

Venta con compensación de la hipoteca en la operación:

Si decides reembolsar parte o la totalidad del importe de tu deuda hipotecaria antes de su vencimiento, la entidad financiera deberá ajustar la operación para reflejar el reembolso. Además, dejará de percibir los intereses y comisiones que estaban asociados a la hipoteca en curso. Para compensar la pérdida de ingresos, es posible que la entidad te cobre una comisión o compensación.

¿Puedo vender mi piso para comprar otro con el dinero de la venta?

Sí, es posible vender tu piso con hipoteca para comprar otro. Es importante contar con la asesoría de profesionales, como agentes inmobiliarios especializados, para garantizar que el proceso se realice de manera adecuada y cumpliendo con todas las regulaciones y requisitos legales.

Para llevar a cabo este proceso, debes de conocer los pasos a dar: valoración de la propiedad; buscar una nueva propiedad; negociación y oferta; venta de tu piso actual; liquidación de la hipoteca; compra de la nueva vivienda y los trámites legales tanto de la venta de tu piso actual como de la compra de la nueva vivienda.

¿Qué gastos tendrás que pagar con la venta de tu inmueble?

Cuando vendes un inmueble con hipoteca, es importante tener en cuenta los gastos asociados a la transacción. Algunos de los gastos que podrías tener que pagar, además del saldo restante del crédito inmobiliario, incluyen:

Comisión del agente inmobiliario: Si has contratado a un agente inmobiliario para que te ayude con la venta. Esta comisión suele ser un porcentaje del precio de venta y puede variar según el agente y el acuerdo que hayas establecido. Impuestos sobre la venta: Dependiendo de las leyes fiscales de tu país o región, es posible que debas pagar impuestos sobre las ganancias de capital obtenidas por la venta del inmueble. Estos impuestos se calculan sobre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra original, menos cualquier gasto relacionado con la venta. Gastos notariales y registrales: Es probable que necesites contratar los servicios de un notario para formalizar la venta y registrar la transferencia de la propiedad. Los honorarios notariales y los costos de inscripción en el Registro de la Propiedad pueden variar según la ubicación y el valor del inmueble.

Beneficios de gestionar la venta de tu vivienda con Propiso Inmobiliaria

Propiso / Propiso

Si necesitas vender tu piso en Zaragoza, en Propiso operan con los mejores portales, como Idealista, Fotocasa y Tucasa, ofreciendo un servicio integral de gestión inmobiliaria para cada trámite antes, durante y después, lo que incluye la mediación y el arbitraje.

¿Cuáles serían estos servicios?

Asesoría inmobiliaria : una guía y acompañamiento en cada paso hasta realizar la venta más favorable . Si tienes dudas, sus profesionales te atenderán y tratarán de resolverlas lo antes posible.

: una guía y acompañamiento en cada paso hasta realizar la venta más favorable . Si tienes dudas, sus profesionales te atenderán y tratarán de resolverlas lo antes posible. Tasación gratuita: valoración de tu vivienda sin ningún compromiso. Conocer algunos datos para darte un precio estimado será suficiente para una tasación lo más exacta posible.

valoración de tu vivienda sin ningún compromiso. Conocer algunos datos para darte un precio estimado será suficiente para una tasación lo más exacta posible. Cálculo de plusvalías: conoce la Plusvalía que tendrás que pagar al vender tu inmueble con la agencia disponiendo de una calculadora de Plusvalía Municipal gratuita.

conoce la Plusvalía que tendrás que pagar al vender tu inmueble con la agencia disponiendo de una calculadora de Plusvalía Municipal gratuita. Cálculo de impuestos de inmuebles: cálculo, sin ningún compromiso, de los impuestos inmuebles que deberás pagar si decides vender tu piso Propiso.

cálculo, sin ningún compromiso, de los impuestos inmuebles que deberás pagar si decides vender tu piso Propiso. Asesoramiento legal en todo tipo de operaciones inmobiliarias: formalización de escrituras, reclamaciones, cancelación registral de cargas, contratos de alquiler y compraventa, divorcios, separaciones y herencias.

Te ayudamos a saber el valor actual de tu vivienda

¿En qué me puede ayudar saber cuánto vale mi casa? Conocer el valor de tu vivienda gracias a la tasación gratuita online de Propiso es fundamental para hacerte una idea del mercado en el que vas a adentrarte. Este simulador es perfecto si necesitas tomar decisiones importantes de compraventa, hipotecas o negociaciones, entre otras.

Por todo lo expuesto, si te encuentras ante una operación inmobiliaria de venta de una vivienda con hipoteca, puedes dirigirte a Propiso en sus oficinas físicas de Paseo Fernando el Católico, Nº31 Local, con teléfono de contacto 976 56 79 50 o en calle Cortes de Aragón, Nº68 Local, con teléfono 876 28 50 65, ambas en Zaragoza, además de su web https://propisoinmobiliaria.com/.