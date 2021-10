El Ayuntamiento de Zaragoza prevé convocar el año que viene 71 plazas nuevas para la Policía Local para reforzar la plantilla, lo que le permitirá a la capital aragonesa adherirse al sistema Viogén, el procedimiento de coordinación contra la violencia de género entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Se trata de la mayor oferta pública de empleo para incorporar agentes desde el año 2008”, ha destacado el alcalde, Jorge Azcón, quien ha condenado, una vez más, las agresiones sufridas por los agentes en las últimas semanas.

“Desde el 2008 al 2018 no se convocó ni una sola plaza. Es decir, en diez años no se contrató ni un solo policía en la ciudad de Zaragoza. Y ese es el origen de lo que está sufriendo nuestra Policía Local”, ha criticado el alcalde. Azcón ha admitido, por su parte, que no fue hasta 2018, con ZeC al frente del ayuntamiento, cuando se produjeron las primeras 17 incorporaciones de la última década.

“Pero el año pasado hubo 43 incorporaciones más y a final de este año serán los exámenes para otorgar 36 plazas más”, ha explicado el alcalde. De esas 36, seis son de movilidad, es decir, para que agentes que ya trabajan para otros cuerpos se incorporen a la Policía Local de Zaragoza. Sin embargo, los sindicatos cifran en hasta 300 las vacantes que faltan por cubrir en el cuerpo.

Así, si no hay imprevistos, la del año que viene será la mayor oferta de plazas para ingresar en el cuerpo desde la Expo y la incorporación de esos 71 agentes “va a suponer un gran esfuerzo económico para el ayuntamiento, cuya situación no pasa por su mejor momento”, ha admitido Azcón. En concreto, el aumento de efectivos en la Policía Local costará unos 3 millones de euros.

Los nuevos agentes servirán para reforzar todas las unidades pero permitirán también que Zaragoza se adhiera al sistema Viogén, un asunto que lleva pendiente desde hace años y que en los últimos meses se ha anunciado en más de una ocasión pero nunca ha acabado de concretarse.

El alcalde ha anunciado además que en las próximas semanas harán pública también la dotación de más fondos para la Policía que servirán para mejorar materiales y los medios del cuerpo municipal. Aunque no quiso desvelar más, en el horizonte están los vehículos que han quedado pendientes de renovar estos años por ajustes en el presupuesto y la petición del sindicato CSIF para que se equipe a los agentes con pistolas táser. Habrá que esperar para saber a qué se refería el regidor.

Por otro lado, Azcón ha lamentado que ZeC no haya querido firmar la declaración institucional presentada por PP y Cs en el consistorio en apoyo a la Policía Local y que también pedía más medios para los agentes. Según Zaragoza en Común, las competencias para mejorar las condiciones del cuerpo municipal son del equipo de Gobierno, por lo que no entendían este se enmendara así mismo.

El regidor ha explicado también que presentarán una moción en el próximo pleno para, de nuevo, mostrar el apoyo de los partidos del Gobierno a los agentes agredidos.