A las puertas de la Navidad y después de casi un año con paros puntuales, los trabajadores del servicio del autobús urbano de Zaragoza han retomado este lunes su huelga. En esta ocasión se extenderá hasta el próximo sábado y siempre de 12.30 a 16.30 horas. “Pues no me había enterado, pero ya decía yo que tardaba mucho”, decía este lunes una usuaria en la parada de la línea 35 en paseo Pamplona.

Esta nueva convocatoria de paros ha sido recibida sobre todo con resignación aunque muchos ciudadanos todavía no se habían enterado. “Menuda noticia me das, no sabía que había huelga otra vez. Hoy parece que no tardará pero hace dos semanas sí que lo note. Las frecuencias eran muy altas y algún autobús venía lleno y no te podías subir después de haber estado esperando”, comentaba una joven, de nombre Leyre, cuando eran las 13.30 horas.

En ese momento, en las paradas de esta calle de Zaragoza las frecuencias de algunas líneas, como la 33, la 34, la 35 y la 38 superaban holgadamente los siete minutos que suelen ser habituales como mucho y llegaban hasta los 19 minutos en algunos casos. “Con el frío que hace hoy… Yo no sabía que había huelga, pero vamos, tampoco se nota siempre. Hay veces que no tienes problema y justo cuando tienes prisa es cuando te viene lleno”, decía una mujer, María del Mar Giménez, mientras se reía resignada.

Huelga también en el tranvía

“Yo cojo todos los días el bus cuatro veces al día para ir y volver de trabajar. Como mucho he tenido que esperar 15 minutos, pero como tengo el trabajo al lado de la parada, salgo justo cuando sé que va a venir”, explicaba una joven, Jennifer, al lado de la parada del Paraninfo.

Los paros en los autobuses se unen a los del tranvía, que por las mañanas suele ir “hasta arriba”. “Hay que entrar a empujones”, lamentaban algunos usuarios. Para los días siguientes, los conductores harán huelga a diferentes horas del día, momentos en los cuales las frecuencias empeorarán: El martes los paros están programados de 4.00 a 5.30 y de 7.45 a 10.00 horas; el miércoles y el jueves serán de 4.00 a 5.30 y de 20.00 a 22.30 horas; el viernes, Nochebuena, de 20.00 a 00.00 horas; y el sábado, Navidad, de 00.00 a 6.00 horas.