La concejal delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, ha dicho que durante este mandato podrían entrar 250 agentes de Policía Local al recordar que hay una oposición convocada de 36 plazas, van a ingresar 80 efectivos y en 2021 hay una previsión de 78 a lo que se sumará la oferta pendiente de 2022-23.

Ha comparado estos datos con el periodo de 2008 al 2017, en el que no se incorporó un solo agente y acabó el mandato del PSOE con "206 efectivos menos".

Cavero ha avanzado otras medidas de vigilancia en los barrios rurales y se seguirá ampliando la plantilla en distintas remesas si sale adelante la reestructuración de este Cuerpo Policial.

Ha asegurado que derivar efectivos de la Policía Local a Viogén no tiene consecuencias y que cuando se cree una futura unidad se hará un marco de colaboración con la Policía Nacional, como en Málaga.

Sobre la mayor recaudación ha contado que obedece a un "magnífico" plan de Hacienda para cobrar a los infractores. En 2013 se han formulado 237.785 denuncias; 139.000 en 2019; y 145.000 este año son algunos datos que ha aportado Cavero para dejar claro que ella no da órdenes de interponer denuncias.

Patricia Cavero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Pleno, en la comparecencia solicitada por el grupo municipal VOX, para que dé cuenta del funcionamiento general de la Policía Local de Zaragoza, de las previsiones de reestructuración del cuerpo, de la asunción de nuevas competencias y de la dotación de efectivos ante la "escalada de delincuencia" en la ciudad.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha criticado la "dejación de funciones" en este Cuerpo Policial y ha recordado que la Policía Local debe cooperar en la seguridad ciudadana, según la legislación vigente. Ha preguntado si se han dado órdenes de no intervenir en lugares donde se ha perpetrado un delito, al ser un asunto que le ha comentado gente a la que otorga "credibilidad".

Alarmista

El concejal no adscrito, Ignacio Magaña, ha dicho que los alcaldes de barrios rurales se quejan de la falta de presencia policial y exigen un mayor refuerzo.

La concejal del grupo municipal de Podemos, Amparo Bella, ha manifestado compartir los problemas de seguridad en fines de semana y por la noches para trasladar "tranquilidad" a los ciudadanos. Ha pedido a VOX no ser alarmista porque la ciudad "no está asolada por bandas" y no es una ciudad sin ley, sino de las más seguras, ha zanjado.

Ha defendido un modelo de "policía civil del siglo XXI" dando importancia al trabajo de proximidad en los barrios para hacer un papel preventivo y no ser una sucursal de la Policía Nacional.

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha dicho que lo de las multas es "de traca" porque el Ayuntamiento cobrará 15 millones frente a los 8 ó 10 millones de años anteriores. A su parecer, Cavero "no tiene modelo" de la Policía Local y cuando dijo que iba a convocar 300 nuevos agentes solo han entado los 43 agentes de la oferta de empleo público de ZeC. En la actualidad hay 40 menos sobre el mandato anterior y los 71 nuevos son los de tasa de reposición, ha sintetizado.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha replicado a VOX que no comparte la percepción de inseguridad, aunque haya que reforzar ciertas cuestiones de seguridad, y, además, la seguridad pública es competencia del Estado. También ha criticado las acusaciones "graves" sobre la no intervención con el argumento de "a mí me lo han contado".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha elogiado el trabajo de la Policía Local, que "siempre está ahí". Ha pedido a VOX que diga quién le hace esos comentarios para aseverar que Zaragoza es una "ciudad segura". A su parecer, los problemas e inseguridad tiene que ver con la desigualad LGTBI y con la violencia de género y "VOX se lo tiene que hacer mirar porque tiene mucho que ver con sus políticas".

Ranera ha pedido priorizar la oferta de empleo publico porque hay menos de 900 agentes en la calle y en 2020 se perdió la oportunidad de cubrir las plazas de los 76 jubilados pero sacaron solo 26, perdiendo las otras 50; en 2021 se prevén 41 jubilaciones y en 2022 otras 50 más.