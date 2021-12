En Zaragoza se han puesto este año 145.730 multas por infracciones de la ordenanza de circulación, es decir, multas de tráfico. El dato es hasta octubre, último mes del que se disponen datos, y no supone un incremento significativo con respecto a años anteriores (153.281 en 2020 y 139.106 en 2019). Sin embargo, el ayuntamiento lleva recaudado este año (hasta el 30 de noviembre) 4,6 millones de euros más de lo que había presupuestado, es decir, previsto, que eran diez millones de euros. El porqué se debe a que el consistorio de la capital aragonesa ha empezado a tramitar sanciones a las personas no empadronadas en la ciudad, algo que no se hacía hasta ahora.

El asunto de los ingresos por multas de tráfico fue motivo de discusión en la última Comisión de Hacienda en el ayuntamiento, que se celebró esta semana pasada. El concejal de ZeC, Alberto Cubero, acusó a la responsable de las cuentas del consistorio, María Navarro, de «afán recaudador» por haber incrementado en casi un 50% la previsión de cobro por este concepto. Sin embargo, la edila del PP respondió explicando que se han llevado a cabo una serie de cambios en el sistema de recaudación para cobrar, por vía ejecutiva –es decir, una vez ha expirado el periodo de pago voluntario– las sanciones a los no empadronados en Zaragoza. «A quien le ponían una multa de tráfico y era de Pamplona no se le cobraba y al de Zaragoza sí», explicó la concejala de Hacienda ante las críticas de Cubero. Así, con el cambio realizado, se están recuperando expedientes pasados que todavía no habían caducado para obligar a los infractores de fuera de la ciudad a pagar. Así, en lo que va de año y hasta el 30 de noviembre, Zaragoza tiene derechos reconocidos de cobro por esta vía, la ejecutiva, por un valor de 8.889.258 euros, una cifra muy superior a las que se daban en años anteriores. Más de 14 millones en total En 2020, esta cuantía apenas superaba los 5 millones de euros mientras que en 2019 se quedó en los 3,3 millones. Sin embargo, los ingresos previstos por pagos de multas de tráfico en periodo voluntario es similar al de ejercicios anteriores. Este 2021 hay reconocidos (ya cobrados o pendientes de ingresar) 5,7 millones frente a los 5,6 del año anterior y los 5,4 de 2019. Las multas que se están cobrando ahora corresponden tanto a sanciones impuestas este año como a algunas de los anteriores que todavía no habían caducado. Este nuevo sistema va a permitir que, sin tener en cuenta quien se niegue a pagar, Zaragoza ingrese 14.398.988,75 millones de euros por multas de tráfico, cuando la estimación en marzo, cuando se aprobaron los presupuestos, era de 10 millones, una cifra orientativa que se utiliza todos los años. Las explicaciones de Navarro, sin embargo, no convencieron a Cubero, que insiste en que si ha aumentado la recaudación es porque se ponen más multas.