El grupo municipal de ZeC ha denunciado este jueves el “escandaloso amaño" que se ha producido en los exámenes de oposiciones a Oficial de Cementerio para el Ayuntamiento de Zaragoza, llevados a cabo el 20 de noviembre de 2021 y ha pedido explicaciones y depurar responsabilidades respecto a “otro proceso oscuro más” en la gestión de personal del Gobierno de Azcón.

Sobre el amaño, desde el grupo municipal han compartido el examen que se realizó. De tipo test, la mayoría de las respuestas correctas estaban marcadas con un punto final, mientras que las incorrectas no contenían ningúna marca tipográfica al final de cada oración. Esto permitía acertar las preguntas marcadas a quienes supieran “la clave del punto”. En concreto, ocho de las diez preguntas del temario general estaban marcadas, además de dos de reserva.

Por esta razón, el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha exigido explicaciones y ha advertido de que si “no hay una depuración de responsabilidades, Azcón tiene que cesar inmediatamente a su concejal de Personal”, que es Alfonso Mendoza.

Asimismo, Zaragoza en Común ha solicitado al equipo de Gobierno de PP y Cs que ponga a disposición de la Fiscalía toda la información relativa a esta oposición por si de este amaño se pudiera derivar la comisión de un delito. Los exámenes corresponden a la convocatoria de cuatro plazas de Oficial de Cementerio, dentro del turno de estabilización de empleo temporal de la Oferta de Empleo Público del 2018.

La Junta de personal también lo ha denunciado

Antes de que se hiciera público este hecho, el Tribunal Calificador ya había ha decidido anular las diez preguntas tras las alegaciones presentadas, reconociendo de facto que estaban marcadas. Sin embargo, a pesar de que se trataba del 80% de las preguntas del temario general, no se ha anulado el ejercicio entero. Por ello, desde Zaragoza en Común también se ha pedido anular todo el ejercicio ya que, por un lado, tiene la sombra del amaño y, por otro lado, no respeta las bases de la convocatoria al no cumplirse el punto 6.2 que dice “un mínimo de 10 preguntas corresponderá a la parte primera del cuestionario” y finalmente sólo han quedado cinco preguntas de la parte primera del cuestionario incluyendo las de reserva.

ZeC respalda así una petición de la Junta de Personal del ayuntamiento que también ha exigido mediante un escrito dirigido al alcalde Jorge Azcón la anulación del ejercicio y la apertura de un expediente que permita esclarecer los hechos y depurar, si procede, responsabilidades.

Por su parte, el regidor, a preguntas de los periodistas en un acto que no tenía que ver con este asunto ha dicho que, "evidentemente", si alguien ha denunciado irregularidades, se van a estudiar y se investigarán.