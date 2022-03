Zaragoza, para cumplir con la ley estatal de Cambio Climático, deberá tener antes de final de año una zona de bajas emisiones. Esto es un área de la ciudad, al estilo de Madrid Central (ahora Madrid 360), en el que habrá limitaciones para acceder a los vehículos más contaminantes. Hasta ahora, poco se sabe de qué calles se verán afectadas por esta restricción, y aunque el consistorio no tiene cerrada aún su propuesta, ya han previsto algunos escenarios.

En concreto, este diario ha tenido acceso a una propuesta fechada en enero de 2021 en la que el límite de esa zona de bajas emisiones abarcaría la antigua ciudad romana (lo que queda dentro del Coso, Cesar Augusto y paseo Echegaray), parte del barrio de San Pablo, La Magdalena, y la zona entre Independencia y César Augusto hasta el Paseo María Agustín, tal y como se ve en el mapa que acompaña esta noticia.

Fue el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez el que preguntó este miércoles a la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, sobre esta cuestión. En su pregunta, el del PSOE criticaba la falta de ambición de la propuesta de PP y Cs, al considerar que la zona de bajas emisiones planteada sería muy pequeña para cumplir con su objetivo, que es disminuir los niveles de contaminación.

Sin embargo, Chueca afirmó que los límites de la futura y próxima zona de bajas emisiones no están definidos todavía y que el mapa al que se refería Gómez Gámez, que es el mismo que acompaña estas líneas, se trataba de un primer planteamiento que todavía está en fase de estudio y que podría cambiar.

Si finalmente esta fuera la propuesta final, se quedarían fuera de la zona de bajas emisiones muchas calles comprendidas por lo que se conoce como el primer cinturón de la ciudad, que es el que conformarían los paseos la actual zona cero que contempla el Protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación por dióxido de carbono, cuyo perímetro lo marcan los paseos Echegaray y Caballero, María Agustín, Pamplona, Constitución y de la Mina; y las calles Asalto y Alonso V.

La ley de Cambio Climático no establece el tamaño que deberán tener las bajas emisiones, ni siquiera se refiere a qué vehículos en concreto podrán acceder a ellas. Y aunque la propia Chueca dijo ayer que cree que Zaragoza no necesita esta limitación (a sus socios de Vox tampoco les gusta), es un requisito para acceder a los fondos europeos en según qué convocatorias, por lo que tendrá que ser lo suficientemente grande y restrictiva como para contentar a Bruselas y lo mínimo posible como para que la ultraderecha no tumbe los planes de PP y Cs.