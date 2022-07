El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha atribuido a la "irresponsabilidad" del anterior gobierno de ZeC el conflicto que mantienen trabajadores y empresa del transporte público de la capital aragonesa, con continuos paros y huelgas, por prometerles la remunicipalización del servicio.

Preguntado por la intención del Gobierno municipal de intervenir en el conflicto durante una visita a un centro de mayores, el alcalde ha asegurado que la situación "no es comparable" y que "nunca" ha prometido "la remunicipalización del servicio".

"No he prometido lo que no se puede cumplir", se ha excusado Azcón, quien considera que el problema se debe a "una irresponsabilidad del gobierno de ZeC".

No obstante ha advertido que la oferta de la empresa Avanza de una subida del 14 % que puede llegar al 15, "si se compara con otros sectores", son "unas condiciones muy, muy ventajosas" y es por lo que ha pedido responsabilidad a los trabajadores, convencido de que "pueden llegar a un acuerdo".

Respecto a la devolución de la parte proporcional de los abonos como reclama la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Azcón se ha limitado a subrayar el "esfuerzo muy importante" que ha hecho el Ayuntamiento manteniendo congelado el precio del billete así como en la subvención que aporta a la empresa, que ha pasado del 55 al 65 %.

Ello, ha recordado, "sin contar con ninguna ayuda del Gobierno de España ni de Aragón y pese al enorme déficit de 2021 y 2022" y sin saber "qué va a pasar con las bonificaciones que se establecen de cara al futuro".