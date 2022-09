Lola Ranera: «No temo a las primarias, temo que el PSOE no vuelva a gobernar»

Lola Ranera (Zaragoza, 1970) es desde principios de 2020 la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Formó parte de los gobiernos municipales de Juan Alberto Belloch como responsable de Personal, Participación Ciudadana y Turismo. El pasado miércoles anunció que se presentaba como candidata a las primarias de los socialistas para convertirse en la candidata de su partido en las próximas elecciones municipales.

- ¿Hace cuánto que tomó la decisión de presentarse a las primarias del PSOE en Zaragoza?

No sé si hubo un día en concreto, ha sido más un cúmulo de cosas por la visión que tengo de los últimos tres años. La ciudad está totalmente paralizada, los barrios están abandonados y hay una huelga de buses que dura 565 días. Yo tuve la suerte de participar en los gobiernos de Juan Alberto Belloch y ahí pude comprobar que se podía gobernar con ilusión. Pero la decisión la he tomado este último verano. Siempre he dicho que esta decisión no la tomaría sola y que la iba a consultar a nivel de partido. Me he sentido respaldada y en los últimos meses ya lo he hablado con mi familia.

Empezó el mandato yendo novena en las listas del PSOE y con Pilar Alegría como portavoz de su grupo municipal. ¿Imaginaba entonces el desenlace actual?

No. Nadie nos imaginábamos nada. Supongo que ni la propia Pilar Alegría imaginaba que iba a acabar de ministra. Ella me propuso a mí ser portavoz adjunta y cuando salió del ayuntamiento el partido me propuso ser la portavoz. Yo llevo años aquí en el ayuntamiento y ese es un valor que expongo: mi experiencia.

¿Consultó su decisión con Lambán? ¿Y con Ferraz?

Yo se lo comuniqué a mi secretario general, Javier Lambán, y al secretario provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, y sobre todo lo he hablado con compañeros y militantes del partido. Pero no, con Ferraz no lo he consultado. Somos un partido federal y tenemos un ámbito de actuación autonómico. Pero sí que le puedo decir que he tenido muchas llamadas de compañeros que ocupan cargos importantes en distintas autonomías que me han animado.

Faltan diez días para que se cierre el periodo en el que se pueden presentar más candidatos. ¿Teme que Ferraz presente al suyo propio, una figura ajena al ayuntamiento pero que pueda tener tirón electoral?

Al contrario. Yo lo que temo es que no volvamos a gobernar. Que desde la militancia seamos capaces de escoger un candidato para ganar las elecciones es lo que todos queremos. No es un temor. Lo que quiero es que el PSOE vuelva a gobernar y si otras personas y otros compañeros dan el paso los militantes decidirán.

No sé si sospecha de algún otro militante que piense presentarse…

No, pero siempre que ha habido primarias en mi partido ha habido más de un candidato o candidata. Veremos qué pasa, pero no siento ningún temor. Celebrar primarias es una buena decisión y ahí elegiremos al candidato que más votos pueda sacar en las elecciones.

Las encuestas apuntan que el PSOE lleva meses descendiendo en intención de voto. ¿Teme que eso haga peligrar el Gobierno de Aragón y que no puedan recuperar el ayuntamiento?

La política es muy vertiginosa. Nadie se imaginaba una pandemia ni una guerra. El PSOE tiene que saber explicar las medidas que se han puesto en marcha en este tiempo y seguir aplicando otras para paliar los efectos de la inflación. Estoy convencida de que la tendencia cambiará y volveremos a ganar las elecciones. Me presento con ese ánimo.

Durante este tiempo como portavoz de la oposición le ha recordado a Cs en más de una ocasión que perdió la oportunidad de pactar con el PSOE. De cara a las próximas elecciones, ¿con quién preferiría usted formar gobierno?

El PSOE tiene una capacidad de centralidad que nos permite gobernar con otros partidos a nuestra derecha, como Cs, y a nuestra izquierda, como hemos hecho en anteriores gobiernos o como ocurre en España.

¿Pero no tiene preferencias?

No… En el Gobierno de Aragón hay un cuatripartito y hay estabilidad política, al contrario de lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se enfrenta ahora a la situación interna de Ciudadanos y que depende de los votos de Vox para gobernar.

Le recrimina usted al alcalde que no haga nada para terminar con la huelga del bus pero, ¿qué podría hacer el ayuntamiento para acabar con el conflicto? El PSOE también sufrió huelgas en el transporte.

Pues lo que hicieron alcaldes anteriores. Azcón ha permitido que exista la huelga más larga de la historia del bus, de 565 días. Es de una incapacidad absoluta.

¿Pero cómo solucionaría usted la huelga?

Nosotros lo hicimos ya en anteriores gobiernos y ahora estoy en la oposición. Le hemos pedido datos a Natalia Chueca (concejala de Movilidad) sobre la situación económica de la empresa y sobre las plataformas de negociación y no me los da. Si ellos son incapaces, no tenemos problema: que se vayan y nosotros gobernaremos y resolveremos la huelga una vez más. Pero estando en la oposición no nos pueden pedir responsabilidades.

Cada vez que estalla una huelga en el bus, se habla de municipalizar el servicio. ¿Lo vería viable o deseable?

Estamos abiertos a estudiar todos los modelos que se puedan poner encima de la mesa. El año que viene vence el contrato del autobús y la ciudad ha cambiado mucho en este tiempo. ¿Estoy dispuesta a que tengamos otro modelo de transporte de bus? Por supuesto, pero la prioridad ahora es que se resuelva la huelga.

Sobre el futuro estadio, ¿qué le va a exigir el PSOE a Azcón para que haya consenso en torno a la nueva Romareda?

Zaragoza se merece un nuevo campo de fútbol, siempre hemos planteado esta necesidad. Pero para que haya un nuevo campo necesitamos un proyecto y un presupuesto. No entendemos por qué Azcón ha decidido no utilizar ninguno de los tres proyectos diseñados hasta ahora, los de Lamela, Bofill y Sicilia, y que han costado al ayuntamiento unos 5 millones de euros. Podrían haberse actualizado, pero ahora habrá que volver a licitar un concurso y eso supone tiempo. Y aquí el problema es que el alcalde ha perdido tres años y medio para poder avanzar en el asunto. Solo hemos decidido que la ubicación sea La Romareda, pero nada más.

Si usted resulta elegida como candidata del PSOE, ¿cuál será ese gran proyecto o promesa con la que llegará a la campaña de las municipales de 2023?

Será un proyecto colectivo. Yo que me considero una chica de barrio y comparto los problemas que tienen los ciudadanos frente a un alcalde que tiene un modelo más autoritario. Nosotros, en los últimos meses, lo que hemos escuchado por parte de los vecinos es que se sienten abandonados, que sus jóvenes no se pueden quedar en los barrios porque no se construye vivienda de precio asequible, y que los servicios públicos se están degradando, como ocurre con el bus. Nuestro proyecto será solucionar esos problemas.

¿Es partidaria de ejecutar la segunda línea 2 del tranvía en el eje este-oeste?

Primero habría que conocer bien cuál es la situación económica de la ciudad, pero lo que tenemos claro es que tiene que haber una plataforma separada del resto de la circulación que cubra ese eje este-oeste, con alta capacidad.

Lleva en el ayuntamiento desde el año 2007. ¿Qué es Lola Ranera además de concejala y política?

Soy mujer, soy madre, soy muy familiar, tengo muy buenos amigos… Soy una más de la ciudad.