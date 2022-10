Aumentan los enterramientos en el cementerio musulmán de Zaragoza

En el camposanto municipal de Zaragoza hay reservados 3.100 metros cuadrados para el cementerio musulmán. Un espacio que se abrió en 1936 para dar sepultura a los cuerpos de los combatientes marroquíes de la Guerra Civil y que con los años se ha consolidado, aunque son pocos los residentes musulmanes que eligen la capital para ser enterrados.

La cifra global de enterramientos en este cementerio no es muy elevada, aunque sí que se ha detectado un ligero incremento en los últimos años, con un importante pico en 2020, año del covid y con las fronteras cerradas.

Ese año se realizaron 41 inhumaciones, la cifra más elevada desde 1996, y el doble de las que se han realizado este año. Desde la Asociación de Jóvenes Musulmanes explican que por tradición, los entierros de los familiares se realizan en el país de origen, una costumbre que está cambiando. «Nuestros mayores quieren descansar en su ciudad natal, por lo que se gestionan las repatriaciones para poder cumplir con sus deseos. Cada vez sucede menos porque con el salto generacional son más los que se sienten arraigados a España. Por no hablar de los que hemos nacido aquí, que no tenemos ningún otro vínculo fuera del país y no tenemos esa necesidad de ser enterrados en otro lugar», explica Yasmina Jaidar.

Un deseo de los más mayores que tiene un elevado coste, de más de 3.000 euros solo el traslado. «Para afrontar este gasto las familias y amigos nos ayudamos económicamente», señala.

En lo que va de año (hasta agosto), se han producido 17 entierros en el cementerio musulmán, donde cuentan con instalaciones destinadas a lavatorio de los cadáveres y práctica de los ritos propios del Islam.

El año pasado fueron 21, frente a los 42 del año de la pandemia. Entre 2017 y 2019 el número de inhumaciones anuales rondaba las 30.