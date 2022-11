La concejala del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha criticado que de los 15,4 millones de euros de ayudas de urgente necesidad presupuestadas para este año "quedan por ejecutar 9 millones de euros" y ha propuesto destinarlo a un plan de atención mental para jóvenes en lugar de que sea para amortizar deuda, al intuir que ese será el final último.

Luisa Broto ha comentado que el Gobierno de la ciudad, PP-Cs dice es el presupuesto más social, pero a 31 de octubre y según datos de los servicios gestores, como Tesorería, revelan que se han dejado de ejecutar 9 millones de euros en ayudas de urgencia que son necesarios para corregir desequilibrios.

Este dato supone que se ha ejecutado el 42% del total presupuestado, un porcentaje cinco puntos inferior al de 2021, ha comparado Broto. Además, en 2018 el nivel de ejecución de esta partida era del 60% y en 2019 de casi el 70%, llegando a alcanzar en ambos años casi más del 95%.

"Esta situación es aún peor que la de 2021" cuando cerca de 4 millones que se quedaron sin ejecutar, ha subrayado para trasladar su inquietud de que ese dinero sin gastar irá a amortizar deuda. "De qué sirve un presupuesto social si no se ejecuta para atender necesidades básicas", se ha preguntado.

Broto se ha adelantado a la posible respuesta del Gobierno de que argumentará de que lapso de espera es el más rápido y se ejecutan el 98% de la peticiones, pero ha aclarado que se trata del grado de ejecución que este año es del 42% y es "inaudito" comparado con años prepandémicos.

Además, ha añadido que la inversión en ayudas para el pago de electricidad es un 4% inferior en número y cuantía a las que se tramitaron en 2019. Si en 2019 se tramitaron 2.103 ayudas por 370.000 euros, en 2021 se han atendido 1.597 peticiones por importe de 314.000 euros, un 24% menos cuando los costes energéticos se han disparado.

"Asistencialista"

Para Broto, al ser el Gobierno municipal que "menos ha ejecutado" en ayudas de urgencia, "trasluce una política más asistencialista y prestacionista". Ha aclarado que el tener el presupuesto más alto en ayudas de urgencia "no es una marca a batir, sino que ese dinero no gastado se tiene que reconducir a políticas sociales como un plan de salud mental para población joven y adolescente", ha sugerido.

"Esos 9 millones de euros no ejecutados se deben destinar no a amortizar deuda sino atender demandas sociales. Si el Gobierno no tiene ideas se las podemos presentar".

Aunque resten dos meses para el cierre del ejercicio la proyección en 10 meses revela que solo se ha ejecutado un 42% por lo que "es imposible que aunque haya un acelerón con un campaña publicitaria para llegar a toda la población porque hay una trayectoria que revelan los picos de demanda".

La respuesta de PP-Cs

Ante los datos ofrecidos por Broto, el Gobierno municipal de PP y Cs ha respondido asegurando que "el Ayuntamiento de Zaragoza sigue redoblando su inversión en ayudas de urgencia para atender las necesidades básicas de la población vulnerable", ante la complicada situación económica que atraviesan muchas familias debido a la inflación.

Según informó el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, en una rueda de prensa el 2 de noviembre, en los primeros nueve meses del año los servicios sociales municipales han concedido 33.193 ayudas por un importe total de 9.882.042 euros, un 12% más que el año pasado.

Según sus datos, la cuantía que el consistorio ha dedicado hasta el mes de septiembre (9,8 millones) supera la de todos los años completos previos a 2019. Por ejemplo, en 2018 se gastaron 9,6 millones en todo el ejercicio; en 2017 se destinaron 8,9 millones; en 2016 fueron 9 millones; y en 2015 8,8 millones.

En poco más de una década, la inversión anual se ha triplicado, desde los 3,2 millones que se destinaron en 2011 hasta los actuales 9,8. El Gobierno de Zaragoza incluyó una dotación de 15,4 millones de euros en el Presupuesto Municipal de 2022, con la previsión de que resulte suficiente para atender toda demanda, pese a las cifras récord de solicitudes.