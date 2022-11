Zaragoza pide a Patrimonio instalar cerramientos en el Mercado Central para climatizarlo

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere mejorar el confort de los trabajadores y visitantes del Mercado Central instalando una especie de ventanas en la zona abierta de la cubierta que impidan que tanto el frío como el calor se escapen del edificio. Esta actuación permitiría también mejorar la eficiencia energética de la lonja zaragozana, que actualmente no tiene calefacción puesto que no tendría sentido al no estar aislada del exterior. No obstante, la colocación de estos elementos deben contar con el visto bueno de la comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, ya que el Mercado Central es un bien protegido.

Para acondicionar climáticamente el edificio, el área de Economía tiene listo un proyecto dotado con 185.000 euros, de los que 111.000 provienen de los fondos europeos. Sin embargo, ya en una ocasión, la comisión de Patrimonio echó para atrás los planes del consistorio debido a que la solución planteada rompía «con la estética» del edificio. La comunicación entre ambas instituciones, informa el ayuntamiento, se hizo de forma verbal, pero la negativa llevó al consistorio a buscar otro tipo de ventanas oscilobatientes que encajen mejor con las exigencias estéticas de la comisión de Patrimonio, quien se encarga de velar por el buen mantenimiento de los edificios y bienes catalogados en Aragón y que siempre debe aprobar cualquier cambio o modificación que se realice en uno de estos inmuebles protegidos. 'No' a acristalar los porches exteriores Será la semana que viene cuando se reúna la comisión de Patrimonio para valorar esta segunda propuesta del ayuntamiento, que advierte que de no poder llevarse acabo el acondicionamiento se perderá la subvención de 111.000 euros que llegan de Bruselas. Asimismo, no se podría instalar calefacción en el Mercado Central, y eso que el área de Economía realizó la acometida de gas para poder instalar un sistema de climatización para mejorar el confort térmico de los detallistas. Pero no tiene sentido instalar climatización si las aperturas en la cubierta de la lonja no pueden cerrarse puesto que el calor se escaparía. La comisión de Patrimonio, por otra parte, ya ha impedido hasta en tres ocasiones el acristalamiento de los porches exteriores que hay bajo los arcos metálicos a un lado del Mercado Central. El proyecto hubiera costado 197.000 euros y también contaba con una ayuda europea de 118.440 euros.