El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con sus planes de renovación de calles de la ciudad con la puesta en marcha de la segunda Operación Calles, anunciada por el alcalde Azcón en noviembre del año pasado. En concreto, la concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero, ha anunciado este miércoles el proyecto de reforma de la calle Manifestación, en el Casco Histórico de la ciudad. Las obras supondrán una inversión de 701.218 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

No obstante, no está previsto que las máquinas entren a trabajar hasta que termine la Semana Santa, puesto que la calle Manifestación, que linda con la plaza del Justicia, es una de las vías por las que más procesiones y cofradías pasan. Así, hasta la segunda mitad de abril no comenzarán las obras.

Por ahora, el Gobierno de PP y Cs acordará en su próxima reunión someter a exposición pública el proyecto de reforma para que los interesados puedan presentar alegaciones al proyecto, con el que se quiere poner en valor "esta vía histórica de la ciudad (antiguo decumano romano), de gran tránsito turístico, y que une la calle Alfonso con el Mercado Central".

El objetivo es transformar la vía actual de pavimento envejecido, aceras estrechas y luminarias con lámparas poco eficientes, en una calle de aceras más anchas y con la calzada elevada a la misma altura, de forma que se cree una plataforma única en la que las zonas de peatones se separarán de la destinada al tráfico mediante el uso de distinto pavimento y baldosas podotáctiles marcando el límite entre ambas áreas.

En el tramo de la calle que discurre junto a la plaza de la Justicia, entre las calles Manifestación y Santa Isabel, también se realizará en formato de plataforma única para conectarla con la calle Santa Isabel, que se encuentra ya elevada a esa cota. El proyecto plantea una calzada de un sólo carril de circulación de 3 metros de anchura para ganar espacio para el peatón y reserva espacio para siete plazas de carga y descarga reguladas distribuidas en tres zonas, dos en el tramo entre las calles Alfonso I y La Virgen y una junto a la plaza la Justicia. Las aceras, por su parte, tendrán 2,5 metros en el lado de los números pares y 4,5 metros en el lado de los pares.

Arbolado de porte medio y alcorques ajardinados

La velocidad en esta vía se limitará a 20 kilómetros por hora y la prioridad será peatonal. Para la calzada y la zona de aparcamiento, se ha optado por un pavimento continuo de hormigón acabado con árido visto y tamaño máximo del árido 12 mm, por su mayor durabilidad y fácil conservación. Para las aceras, está previsto colocar losa de granito de dimensiones 40 x 60 cm y de 6 cm de espesor. La estética, por tanto, será similar a la de la calle Predicadores, recientemente reformada, y que es la continuación de la calle Manifestación.

Con el fin de convertir la calle Manifestación en un eje más saludable, en el área peatonal se habilitarán zonas con arbolado de porte medio y plantaciones de arbustos, vivaces y gramíneas, en alcorques a nivel de acera en la zona más soleada. En lo que respecta al alumbrado público, se van a instalar farolas de 4,8 metros de altura. Las luminarias serán faroles tipo alfonsino con tecnología led por su mayor eficiencia lumínica y energética. Todo el conjunto será en color gris oscuro antracita, para garantizar su fusión con la arquitectura circundante.

Para la calle Manifestación se han previsto farolas con una única luminaria y para el entorno de la plaza de la Justicia se colocarán dos luminarias con brazo doble. Asimismo, está previsto aprovechar la intervención para realizar actuaciones puntuales en la red de saneamiento y renovar las tomas de agua necesarias. No obstante, tras realizar una valoración técnica del estado de los servicios municipales de agua potable, el servicio no ha considerado necesario renovar la red, salvo la realización de alguna actuación puntual requerida por parte del Servicio de Explotación de Agua Potable.

“Con este proyecto conseguimos cuatro objetivos fundamentales: vertebrar peatonalmente la zona, aumentar el atractivo turístico y ciudadano, poner en valor el patrimonio arquitectónico y ambiental de la calle al permitir su visualización y contribuir a revitalizar el barrio con una calle más segura, mejor iluminada, más atractiva, sin barreras arquitectónicas y sostenible con nueva vegetación”, ha explicado la concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero.

Con respecto a los árboles, se plantarán cuatro y más separados de las fachadas, para permitir que las copas crezcan más y mejor. Son menos ejemplares de los que hay ahora, pero con ello se pretende ganar espacio para el peatón. Lo mismo ocurre con las plazas de aparcamiento y las zonas de carga y descarga: habrá menos huecos para que los viandantes puedan disfrutar de aceras más anchas.