Zaragoza en Común (ZeC) comenzará el 30 de noviembre su proceso de primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza, que culminará el 18 de diciembre con el anuncio de una lista de candidatos abierta a confluir con formaciones como Podemos, con la que finalmente no se unieron en las pasadas elecciones.

“Seguimos interesadas en que haya una única candidatura a la izquierda del PSOE”, ha explicado este viernes el miembro de la coordinadora de ZeC, Javier Tobías. Desde la formación ciudadana consideran que las bases de muchas de las agrupaciones de izquierdas están interesadas en confluir.

Sin adelantar ningún nombre, sí que ha recordado que los actuales concejales Pedro Santisteve, Luisa Broto y Alberto Cubero -que ya formaron parte de la anterior corporación desde el Gobierno- no se presentarán, ya que adquirieron un “compromiso ético” en el que limitaban a 8 años su representación dentro de la institución.

“ZeC presentará una candidatura que no entra en el juego de reparto de sillones. Somos una candidatura que nos presentamos en Zaragoza, desde Zaragoza y para Zaragoza; y no vamos a caer en riñas y disputas desde el marco autonómico al marco local ni vamos a participar en discusiones que creemos que la población no entiende”, ha completado Tobías sobre la voluntad de la formación municipalista, entregada a “Zaragoza y sus barrios”.

Tras decidir en su último plenario que las primarias son la manera “más democrática, más transparente y más movilizante” de escoger a sus representantes, el proceso comenzará a partir del 30 de noviembre, cuando se podrán empezar a presentar las candidaturas.

El proceso

El 7 de diciembre se publicarán los nombres; tras un periodo de campaña los inscritos podrán votar de forma virtual durante el 15, 16 y 17 de diciembre, y de forma presencial en la sede zaragozana el día 18, cuando se dará a conocer la lista.

Aunque el represente de ZeC no ha desvelado ningún candidato, ha avanzado que van a contar con “una amplia gama” de perfiles técnicos, “desde el punto de vista de los derechos sociales, del trabajo social, de trabajo con juventud, con población más envejecida, con población migrante, en temas de urbanismo o de medioambiente”.

Para ellos, son los necesarios para hacer frente a los retos que asumirá la ciudad en los próximos cuatro años y a los que también quieren que se enfrenten activistas del movimiento animalista, feminista, por los derechos de la juventud o de la población mayor, que también forman parte de los posibles candidatos.

Tobías ha recalcado que este proceso de primarias es abierto y que cualquier persona puede inscribirse con las instrucciones que se detallan en la página web, con requisitos como estar vinculado a la ciudad de Zaragoza (trabajar o vivir) y tener más de 16 años.

Además, el miembro de la coordinadora ha recordado que siguen en proceso de escucha tras dos sesiones en Las Fuentes y Delicias, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía para conocer sus inquietudes y poderlas recoger en el programa.

La próxima cita con los ciudadanos será este sábado, en un encuentro en el Mercado Central de Zaragoza a partir de las 11 de la mañana.