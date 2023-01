La losa de César Augusto con Salamero tendrá que ser demolida

A un mes de que se inaugure la renovada plaza Salamero de Zaragoza, desde el área de Urbanismo se ha constatado que también será necesario demoler y sustituir la losa del parking subterráneo que hace de calzada en el tramo de César Augusto, desde la calle que da acceso a la plaza en dirección a la puerta del Carmen. Unos trabajos que deberá asumir la futura concesionaria y que, no obstante, no son urgentes ya que la estructura se encuentra reforzada y no hay riesgo alguno de hundimiento, como sucedió en la propia plaza.

El pasado mes de mayo, el ayuntamiento licitó la explotación de esta subterráneo por 19 millones, con un canon de 250.000 euros anuales durante 40 años. Tras recibir las ofertas, la Comisión Técnica de Valoración emitió un informe en noviembre avisando a la Mesa de contratación de que, tras revisarse la seguridad estructural de la infraestructura y a la vista de la duración de la concesión, había que incluir como «obligación esencial del contrato» la sustitución de la losa de cubierta y de los pilares de la planta sótano 1 del aparcamiento. Por lo que se decidió paralizar el proceso de licitación. En el expediente se explica que, si no se sustituye la losa afectada durante el periodo de concesión, se podría poner en riesgo la estabilidad de la infraestructura habida cuenta de la antigüedad del aparcamiento y de la carga estructural que debe soportar. Desde el área de Urbanismo insisten en que su estado actual no entraña riesgo pero admiten que, a corto plazo, sí que sería recomendable sustituir la cubierta que hace a su vez de calzada, unos trabajos que se acometerían en verano para minimizar las afecciones al tráfico. En febrero de 2020 se produjo un hundimiento en la parte que afecta a la plaza Salamero, obligando al ayuntamiento a cerrar parcialmente el subterráneo y a sustituir toda la superficie. Una causa sobrevenida que se aprovechó desde el consistorio para acometer una reforma integral. Los trabajos están a punto de terminar y, si los plazos no se han visto afectados, el próximo mes de febrero se inaugurará la nueva plaza Salamero.