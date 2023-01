El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, fue preguntado ayer sobre la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne siempre la lista más votada, por lo menos en los ayuntamientos. La respuesta tuvo su miga, puesto que el regidor de la capital aragonesa no ostentaría su cargo si se hubiera aplicado esa norma en 2019. No obstante, Azcón afirmó que apoya ese planteamiento «siempre y cuando haya un acuerdo que trascienda de legislaturas y que se respete en todos los sitios».

«Lo que no puede ser es que las reglas del juego se hagan pensando solo en las próximas elecciones y no en las próximas décadas y que no se vayan a respetar esas reglas del juego por parte de los distintos partidos en las distintas elecciones y con distintos resultados», respondió el alcalde, que inició su respuesta con un silencio dubitativo. «No es una opinión que pueda dar en 30 segundos», afirmó.

Azcón afirmó que la propuesta de que gobierne la lista más votada la planteó en origen el Partido Socialista. «Fue Jordi Sevilla, creo recordar. Yo he oído en este Ayuntamiento defenderla a Pilar Alegría en las pasadas elecciones, y también la hizo el PP en la legislatura 2011-2015», reconoció el alcalde, que obvió que, también Eloy Suárez, en 2014, que fue candidato a las elecciones municipales de 2015, también lo pidió. Azcón recordó también que «en el Ayuntamiento de Zaragoza nosotros hemos vivido en el año 2011 ser la lista más votada con muchísima diferencia y hubo una coalición de izquierdas que gobernó legítimamente, y hemos vivido no ser la fuerza más votada y estar gobernando», que es en la situación que se encuentra el PP ahora mismo en el consistorio zaragozano. Azcón cuenta con nueve concejales mientras que el PSOE, con Pilar Alegría como candidata en 2019, consiguió diez.

El también presidente del PP en Aragón insistió en que «a lo largo de las distintas legislaturas se pueden producir distintos resultados electorales y lo que es importante es que haya unas reglas del juego que se respeten siempre, que se puedan acordar». «Si esas reglas del juego se acuerdan por todas las fuerzas políticas y se respetan siempre, yo creo que la lista más votada es una muy buena propuesta política», sentenció. Si esta norma se hubiera aplicado, en Zaragoza en 2011 hubiera gobernado el PP y no el PSOE de Belloch; en 2015 hubiera habido un alcalde del PP y no de ZeC; y en 2019 hubiera sido regidora la socialista Pilar Alegría.